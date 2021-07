Potsdam

Im Juni 2014 sind sie an die Schwanenallee gezogen und nur wenige Monate später waren sie die Stars im Viertel. Alle paar Tage stolzierten sie gemeinsam am Ufer des Jungfernsees entlang, das lange helle Haar wehte im Wind – alle Blicke der Spaziergänger auf sie gerichtet. Bald hatten sie auch Instagram, Twitter und Facebook erobert, schafften es auf die Titelseiten der Zeitungen, standen vor der Linse etlicher Fotografen, hatten Fans in allen Teilen des Landes. Nun haben Mäh und Bäh – die prominentesten Ziegen Potsdams und Kai Diekmanns treue Spaziergeh-Begleitung – die Schwanenallee verlassen.

Neues Zuhause beim Chef von Karls Erlebnis-Dörfern

Etwas mehr als zwei Monate liegt es zurück, dass Diekmann mit seinen beiden Ziegen ein letztes Mal die Schwanenallee entlang spazierte. Kurz darauf ist Mäh nach 15 Lebens- und sieben Potsdam-Jahren an Altersschwäche gestorben. „Einfach eingeschlafen“, wie der Ex-Bild-Zeitungschef gegenüber der MAZ berichtet.

Zurück blieb Tochter-Ziege Bäh „oder Daisy, wie meine Kinder sie nennen“, so Diekmann. Doch eine Ziege allein im Gehege? Für Herdentiere eine Qual – also suchte die Familie eine Lösung und fand sie schließlich an der Ostsee, genauer auf dem Hof von Robert Dahl, Besitzer der Karls Erlebnis-Dörfer und ein Bekannter von Diekmanns.

„Robert hält ebenfalls Ziegen“, berichtet Diekmann, „in seinem Fünf-Sterne-Gehege hat unsere Ziege nun ein neues Zuhause gefunden.“ Im Transporter haben sie Bäh aus Potsdam nach Rostock gefahren, mit Spannung verfolgt, wie sie von ihren neuen Mitbewohnerinnen wohl aufgenommen wird.

Diekmanns vorerst letztes Selfie mit Ziege

Eine Weile habe es gedauert, bis die Revierverhältnisse geklärt gewesen seien, berichtet Diekmann. Doch schon nach wenigen Stunden hätten alle friedlich zusammen gefressen. Am Freitagabend veröffentlichte Diekmann in den sozialen Netzwerken dann ein wohl vorerst letztes Ziegen-Selfie und schreibt dazu: „Heute war für uns zwei ein gleichwohl schwerer & schöner Tag.“

Im Potsdamer Hause Diekmann endet damit eine Ära, die 2014 völlig ungeplant begonnen hat. Denn nicht Diekmann hat sich die Ziegen ausgesucht, die beiden Toggenburger waren ein Geschenk zum Fünfzigsten – und wurden dennoch schnell die Lieblinge der Familie. Zwei-, dreimal pro Woche spazierte jemand mit ihnen am Seeufer entlang. Nun ist die Schwanenallee um ihre beiden prominentesten Flaneurinnen ärmer.

Die gute Nachricht: Das Jungfernsee-Ufer hat mehr als zwei Ziegen zu bieten. Nur rund 15 Gehminuten entfernt hält in der Bertinistraße Familie Yon Ziegen. Auch sie gehen regelmäßig mit ihnen spazieren – im Gegensatz zu Diekmanns sogar ohne Leine.

Von Anna Sprockhoff