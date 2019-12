Aus Liebe zur Stadt: Marc Doebert stellt seinen ersten Kalender vor

Potsdam

Unterhält man sich mit Marc Doebert, wird klar: Seine Liebe zu Potsdam ist mindestens genauso groß wie die zum Zeichnen. Nun hat er beides miteinander verbunden – herausgekommen ist ein Kalender, in dem „ Potsdams Perlen“ ihren großen Auftritt haben.

Holländisches Viertel, Brandenburger Tor oder Nikolaikirche: Zwölf verschiedene Potsdam-Zeichnungen führen illustrativ durchs Jahr 2020. Mit „ Potsdams Perlen“ veröffentlicht Marc Doebert seinen ersten Kalender. Dabei ist das Zeichnen für ihn alles andere als ein Novum.

Schon in jungen Jahren zeichnete er

„Ich habe seit meiner Kindheit gezeichnet“, erzählt er. Bis zum Teenageralter sogar fast täglich. Dann kam die große Frage nach dem Beruf. Eigentlich habe er Kunst studieren wollen, erzählt der 34-Jährige. „Mach was Vernünftiges!“, wurde ihm aber entgegnet – und er studierte Betriebswirtschaftslehre. Der gebürtige Berliner fing in einer Medienagentur an – zwar konnte er dort kreativ sein, aber mit dem Zeichnen hörte er vorerst auf.

Bis vor zwei Jahren. Der Liebe wegen zog Marc Doebert nach Potsdam. Und verliebte sich dabei direkt auch in die Stadt. „Meine Liebe zur Stadt ist groß. Das wollte ich kreativ ausdrücken“, sagt er.

Digitales Zeichenbrett verwendet

Dass er sich wieder ans Zeichnen machte, verdankt Marc Doebert seiner Freundin. Die schenkte ihm zum 32. Geburtstag ein „digitales Zeichenbrett“. Was aussieht wie ein Laptop, ist vielseitig verwendbar. Mit einer Art digitalem Stift kann er sich hier kreativ austoben. Ob Aquarell, Buntstift oder Pastell – „die ganze Ausrüstung ist in einem Baukasten“, erklärt er. Der Kreativität seien keine Grenzen gesetzt. Da machte er sich wieder ans Zeichnen.

Dann sei eins zum anderen gekommen. Marc Doebert probierte sich aus und illustrierte, was ihm in der Stadt ins Auge fiel. Eines Tages nahm er die Mühle von Sanssouci ins Visier. Anfangs dauerte es noch eine Weile, sich sowohl ins Zeichnen als auch in die Gebäudestruktur hineinzuarbeiten. Mit dem Ergebnis zufrieden, setzte er sich dann an weitere Potsdamer Wahrzeichen.

Wahrzeichen detailverliebt geprüft

Acht bis zwölf Stunden sitzt er an einem Bild. Davor begutachtet er die Gebäude akribisch und detailverliebt. Welche Steinstruktur hat es? Wie sieht das Gras aus? Welche Farbe trifft den Ton genau? Erst wenn all diese Fragen geklärt sind, macht er sich ans Werk. Besonders spannend für ihn: „Wenn alles fertig ist und ich dann noch mal am Gebäude vorbeilaufe, nehme ich es ganz anders wahr“, erzählt der Künstler.

Das Nauener Tor digital illustriert: Kalenderseite aus „Potsdams Perlen“ Quelle: Johanna Apel

Warum nun der Kalender? „Die Idee kam erst Mitte des Jahres.“ Da hatte Marc Doebert bereits einige Illustrationen aufs (digitale) Papier gebracht. „Dann dachte ich, bis Herbst mache ich die Zwölf auch noch voll.“

Noch weitere Projekte geplant

Doch damit nicht genug. Mittlerweile hat ihn das Zeichen-Fieber gepackt. Beim Kalender will er es nicht belassen. Potsdam biete viel mehr Inspiration und spannende Motive. „Die haben es gar nicht alle reingeschafft“, erzählt er lachend. Auch hat er ein weiteres Projekt vor Augen: Die geteilte Geschichte der Stadt zeichnerisch darstellen, „gern auch als Buch“. Illustrativ sei Potsdam noch ziemlich unterrepräsentiert, findet er. Das wolle er ändern.

Seit April geht er dem Illustrieren nebenberuflich nach. „Ich entschloss mich, für das, was mich ausmacht: Das Kreative und das Zeichnen“. Jetzt macht er endlich, was er als Teenager zunächst aufgab: Mit dem Zeichnen Geld verdienen. Er baute Anfang des Jahres seine eigene Website auf, wo er nun auch den Kalender anbietet. Unter www.handundstift.de gibt es „ Potsdams Perlen“ für 24,90 Euro zu erwerben. Auch sind Exemplare im „Internationalen Buch“ und der „Bierlese“ erhältlich.

Von Johanna Apel