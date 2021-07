Potsdam

Der Maler Alfred Schmidt ist zweifelsohne eine Institution im Potsdamer Kunstbetrieb. Schaut dennoch jemand fragend, wenn sein Name fällt, sorgt ein „der mit den Blumen“ in der Regel für Klarheit. Für den 78-Jährigen geht dieser Beiname in Ordnung, obwohl er neben seinen geliebten Blumen schon lange auch Landschaften malt. „Ich male einfach gerne Blumen und kaufe auch Blumen, um sie zu malen“, erzählt er. Ganz früher habe er auch in Öl gemalt, gehörten Porträts und Akte zu seinen Arbeiten. Das ist vorbei und die Begründung gibt er in einem Satz: „Landschaften berühren mich mehr.“

Potsdamer ist am Heiligen See geboren

Der Potsdamer, der am Heiligen See geboren ist, hatte ursprünglich eine Berufsausbildung zum Maler absolviert und später Farb- und Oberflächengestaltung studiert. Von 500 Bewerbern seien damals nur sechs zum Studium zugelassen worden. Er war einer davon, erzählt er heute noch mit Stolz. Zum Malen und Zeichnen kam er erst später, fing mit sehr kleinen Bildern und den Blumen als Motiv an.

Freiberuflich ist der freundliche Mann mit dem weißen Bart und den wachen Augen seit 1980. In den 80er Jahren hatte er jährlich mehrere Einzelausstellungen quer durch die DDR von Rostock bis nach Görlitz, machte sich einen Namen, als er auf der zahlreichen Kunstausstellung der DDR 1987 ausstellen durfte.

Potsdamer auch in Mecklenburg-Vorpommern gefragt

Sein Wirkungskreis hat sich auch nach der Wende nicht groß verändert. Schmidt stellt viel in seiner Heimatstadt und im übrigen Brandenburg aus. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sind seine Ausstellungen gefragt. Eine feste Größe sind seit 2004 seine regelmäßigen Aufenthalte auf der Insel Rügen. Dort kommt er im sogenannten Pfarrwitwenhaus in Zickler unter, geht auf Motivsuche, malt und stellt auch aus. Anfang August wird er wieder in den Norden fahren.

Alfred Schmidt in seinem Atelier. Quelle: Varvara Smirnova

Schmidt sagt von sich, dass er jeden Tag malt. Das halte ihn fit und gesund. Seine besten Bilder, erzählt er, würde er nie weggeben. Als Beweis zeigt er seine beiden Lieblingsbilder – Motive vom Schilf am Heiligen See. Sie hängen im Wohnzimmer über dem Sofa, so wie das sicher auch bei anderen Kunstliebhabern der Fall ist.

Motivsuche vor der eigenen Haustür

Als Besucher kann man sich gut vorstellen, dass der Künstler für die Motivsuche gar nicht unbedingt das Haus verlassen müsste. Die Fenster seines Ateliers, in dem sich neben unzähligen eigenen Arbeiten auch eine Sammlung afrikanischer Masken und Skulpturen findet, gehen zum Tiefen See und geben den Blick frei auf den Flatowturm im Babelsberger Park. Wenn das nicht inspiriert!

In den letzten Tagen, berichtet Schmidt, sei er allerdings nicht zum Malen gekommen. Der Grund dafür ist ein schöner, zugleich auch Wehmut auslösender: Die 27. und letzte Auflage seines Potsdam-Kalenders ist erschienen. 1996 gab es den ersten. Auf die Idee hatte ihn die damalige Inhaberin der Buchhandlung Internationales Buch, Heiderose Bellin, gebracht. Sie hat die ersten 5000 Exemplare auch vorfinanziert.

Sein letzter Potsdam-Kalender – ein „Best-of“

Seither macht der Maler alles selbst, bringt die Arbeiten in die Druckerei Rüss in Potsdam, ist beim Andruck dabei, um möglicherweise noch Einfluss zu nehmen, und fährt die fertigen Kalender auch selbst in die Buchhandlungen. Letzteres war ihm immer wichtig, um im Gespräch zu sein mit den Buchhändlern. All das sei ihm jetzt einfach zu viel geworden. In der gewonnenen Zeit wolle er künftig in Ruhe seine Pastelle malen, sagt er.

Die letzte Ausgabe mit einer Auflage von 2500 Stück ist ein „Best of“ der vorigen geworden. Das Titelbild ziert die Orangerie, im Januar sieht man Schlittschuhläufer auf dem zugefrorenen Heiligen See vor dem Marmorpalais. Im Frühling kann man sich am kleinen Schloss im Park Babelsberg erfreuen. Der Sizilianische Garten im Park Sanssouci gehört ebenso dazu wie das Schloss Cecilienhof und das Rote und Grüne Haus im Neuen Garten. Und selbstverständlich fehlt auch ein Blumenmotiv nicht. Für den April hat der Künstler Magnolien ausgewählt.

Von Elvira Minack