Das traditionsreiche Karstadt-Kaufhaus in der Potsdamer Innenstadt wird geschlossen. Darüber wurden die Mitarbeiter des Hauses am Freitag in einer Betriebsversammlung informiert. Die Pressestelle der Stadtverwaltung hat der MAZ die Schließung bestätigt. Zur Stunde ist die Filiale wegen der Versammlung noch geschlossen, sie soll dem Vernehmen nach aber heute noch öffnen.

In einer ersten Reaktion zeigt sich die Stadtpolitik betroffen. „Die Entscheidung des Unternehmens bedeutet einen herben Verlust für Potsdam. Das Warenhaus in der Brandenburger Straße ist seit seiner Wiedereröffnung ein entscheidender Motor für die Entwicklung der Potsdamer Innenstadt. Die Entscheidung trifft jede betroffene Stadt stark“, so Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD). Warum gerade Potsdam mit seit Jahren stark wachsender Bevölkerung, steigender Kaufkraft und stabil hohen Touristenzahlen auf der Streichliste stehe, lasse sich schwer nachvollziehen. „Die Nachricht bedeutet Ungewissheit und Existenzsorge für die circa 100 Beschäftigten und ihre Familien am Standort Potsdam. Das Unternehmen ist hier in der Pflicht alles zu tun, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Beschäftigungsperspektive zu bieten“, so Schubert.

Gespräche zur Zukunft geplant

Er kündigte an, schon in der kommenden Woche Gespräche zur Zukunft des Einzelhandelsstandorts Potsdamer Innenstadt aufzunehmen. Darauf hat er sich mit dem Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, in einem Telefonat verständigt. Auch zur Leitung des Potsdamer Karstadt-Hauses gab es bereits eine Kontaktaufnahme. „Es ist mir wichtig, dass Händler und Stadt jetzt an einem Strang ziehen. Wir müssen gemeinsam mit allen zügig die nächsten Schritte beraten. Der Warenhaus-Standort in der Brandenburger Straße muss als Einkaufsmagnet für die Innenstadt erhalten werden“, sagte der Oberbürgermeister.

„Ein schwarzer Tag für den Potsdamer Einzelhandel“ – so kommentiert Götz Friederich, Kreis- und Fraktionsvorsitzender der CDU in Potsdam die Nachricht. „Mit der Schließung dieses so herausragend wichtigen Publikumsmagneten verliert Potsdam nicht nur eine Attraktion für die Erlebniswelt der Innenstadt, sondern auch einen sehr wichtigen Wirtschaftsfaktor für den Einzelhandel insgesamt“, so Friederich weiter. Auch eine erstaunte Passantin findet den Gedanken erschreckend. ‚Wir haben doch hier seit hundert Jahren Karstadt, das können die nicht machen‘, sagt sie. ‚Da wäre ich sehr traurig.‘

Die Karstadt-Quelle AG hatte 1993 das Grundstück des Warenhauses in der Brandenburger Straße erworben. Karstadt war damit wieder an den Ort zurückgekehrt, an dem das Unternehmen bereits von 1931 bis in die DDR-Zeit hinein ein Warenhaus betrieben hatte. Nach einem Brand im Gebäude war das Haus seit 1995 geschlossen.

In der Potsdamer Fußgängerzone waren zuletzt immer wieder die Filialen namhafter Ketten geschlossen worden, die Café-Kette Starbucks und der Modediscounter C&A sind ausgezogen, ebenso die Edel-Küchenhelfermarke WMF. Die Händler beklagen seit langem hohe Mieten und schwindende Attraktivität der City.

In Berlin sollen sechs von elf Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen geschlossen werden. Außerdem soll die geplante Filiale in Tegel nicht eröffnet werden. Das geht aus einer internen Liste der Unternehmensgruppe hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Von Saskia Kirf