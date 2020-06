Innenstadt

Der Beginn der Breiten Straße besteht fast nur aus Stein. Granitbänder ziehen sich fast 200 Meter lang vom Landtag entlang des Lustgartens bis zur Schloßstraße, zwischen Filmmuseum und dem Beginn des Lustgartens besteht der Boden auf 100 Meter Länge ebenfalls aus Stein und Asphalt.

Verwaltung spricht sich zum wiederholten Mal gegen Begrünung aus

Die Ausnahme sind drei tiefergelegte Rasenflächen und zwei Bäume. Eine Linde und ein Feldahorn an den Enden des Gebäudes sind die Schattenspender auf der zwei Hektar großen Fläche zwischen Lustgarten, Landtag und Filmmuseum.

Anzeige

Auf dem Alten Markt sieht es ähnlich aus. Wer den Blick von den schönen Fassaden senkt, sieht Pflaster und Betonquader als Poller und spürt die Hitze, sobald die Sonne scheint. Die Stadtverordneten haben deshalb zum wiederholten Male die Verwaltung um Vorschläge zur Verbesserung gebeten – und am Dienstagabend im Bauausschuss erneut eine Abfuhr erhalten.

Weitere MAZ+ Artikel

Kein Platz im Boden und schwierige Bewässerung

Constanze Grimberg, die Leiterin des Bereichs Grünflächen, zeichnete dort ein kompliziertes Bild. Vor dem Filmmuseum „wäre theoretisch eine ergänzende Bepflanzung möglich, aber die Bäume etablieren sich dort schlecht. Auch die Bewässerung wäre ein großer Aufwand“, sagte sie. Man bräuchte sehr große Pflanzgruben und besonders gutes Substrat für die Bäume.

Die Weiden in den Kübeln gedeihen nicht so recht. Quelle: Mirja Gottschalkson

Gegenüber, an der Kante der Breiten Straße zum Lustgarten, stehen dreizehn große Kübel mit Weiden, die ebenfalls nur schlecht wachsen. Eingepflanzte Bäume seien dort nicht möglich – zu viele Leitungen liegen im Boden und für Veranstaltungen wie den regelmäßigen Rummel müsse man den Platz flexibel und frei halten.

Am Steubenplatz dauere es noch mit der geplanten Baumpflanzung, weil dort demnächst die Baustelleneinrichtung für den Hochbau des Block III erfolgt. Mehrere illegal gepflanzte Mammutbäume auf der Wiese werden zuvor in den Nuthepark umgesetzt.

Am Alten Markt steht das Urheberrecht im Weg, sagt die Verwaltung

Den Alten Markt hatte der Prüfauftrag zwar nicht zum Inhalt. Aber dort hatte die Verwaltung schon bei einer früheren Prüfung ein Problem benannt: Das Urheberrecht der Platzgestalter stünde einer grünen Aufwertung – etwa mit Kübelpflanzen anstelle der Steinpoller – im Weg. Das Resümee aus dem Grünflächenamt: „Wir suchen weitere Potenzialflächen, die für uns Priorität haben und wo die Bäume auch eine Chance haben“ – doch diese liegen nicht im Stadtzentrum.

Ausschuss verlangt mehr Aufwand auf der versiegelten Fläche

Damit wollten sich die Ausschussmitglieder über alle Fraktionen hinweg nicht zufrieden geben. „Marginal und traurig“ nannte Ralf Jäkel (Linke) die Kübelbepflanzung. Er zweifelte daran, dass kein Streifen zur Bepflanzung im Lustgarten zur Verfügung steht und verwies auf die Breite Straße entlang der IHK, wo auch Baumreihen neu etabliert werden konnten.

Diese Kübel und zwei Bäume am Filmmuseum sind das einzige Grün in diesem Bereich. Quelle: Mirja Gottschalkson

„Auf dieser ungemein großen Fläche muss mehr passieren. Schauen Sie, ob für einzelne Exemplare dieser erhöhte Aufwand getätigt werden kann“, sagte Saskia Hüneke (Grüne). „Wir wollen nicht hören, dass Sie an einem anderen Standort 200 Bäume pflanzen. Es geht um diesen versiegelten Platz und das Stadtklima. Wir wissen, dass das schwierig ist. Aber da soll der Rummel herhalten? Dann muss der sich verändern“, ärgerte sich Steffen Pfrogner (Die Andere).

Der Ausschuss war sich einig: Ein größerer Aufwand ist an dieser Stelle kein Argument, sondern wünschenswert. Einige wenige Bäume, die sich zu großen Solitären entwickeln, würden die Aufenthaltsqualität stark verbessern. Die Verwaltung will nun erneut prüfen und sieht das bisherige Ergebnis nun als „Zwischenbericht“ an.

Von Peter Degener