Potsdam

Am Dienstagvormittag wurde bei Bauarbeiten in der Templiner Straße ein Wasserrohr beschädigt. Der Wasserrohrbruch hat zur Folge, dass es aktuell in Hermannswerder kein Trinkwasser gibt, teilten die Stadtwerke via Twitter mit.

Mitarbeiter der Stadtwerke seien bereits vor Ort und versuchen die Havarie zu beheben. Am Dienstag können es bis zum Nachmittag über 30 Grad werden. Um kurz vor 12 Uhr ein leichter Hoffnungsschimmer für die Anwohner: Die Stadtwerke sind guter Dinge, dass der Schaden bis 14 Uhr behoben sein könnte.

Anfang April war im Stadtteil Am Stern eine Trinkwasserleitung gebrochen. Für die Zeit Reparatur stellten die Stadtwerke ein Standrohr auf, an dem sich die Betroffenen für die Zeit der Arbeiten Trinkwasser abholen konnten.

Ende Februar 2021 hatte es die Ortsteile Grube und Nattwerder getroffen. Ab dem frühen Morgen war die Trinkwasserversorgung für die gesamte Ortslage Grube sowie Nattwerder bis zum Nachmittag unterbrochen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gefährliche Folgen hatte ein Wasserrohrbruch im vergangenen Herbst. An der Zeppelinstraße, in Höhe der Jet-Tankstelle, brach ein Wasserrohr am späten Abend. Geh- und Radweg sowie Teile der Zeppelinstraße stadtauswärts wurden überspült – ein Teil der Pflasterdecke stürzte ein. Mehr als anderthalb Meter tief war das Loch – zwei Radfahrer stürzten in das Loch und wurden leicht verletzt.

Von MAZonline