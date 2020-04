Kein lukratives Modell für die Sanierung des Terrassenhauses

Zentrum Ost

Eine Sanierung des Terrassenhauses der Nutheschlange wird immer unwahrscheinlicher. Die städtische Pro Potsdam hat die Bedingungen geprüft, zu denen das marode Wohnhaus am Humboldtring in Zentrum Ost an interessierte Investoren in Erbbaupacht vergeben werden könnte. Sie wurden den Stadtverordneten in nicht-öffentlicher Sitzung des Hauptausschusses durch Pro-Potsdam-Geschäftsführer Bert Nicke vorgestellt.

Nach MAZ-Informationen hat Nicke ein Modell erklärt, wonach die Vergabe des Grundstücks in Erbbaupacht erst dann erfolgen soll, wenn der per Ausschreibung gefundene Investor bereits die Sanierung gestemmt hat.

Rechtsstreit mit Architektenpaar weiterhin offen

Wer auch immer sich um den Erhalt des Hauses bemühen würde – die Bürgerinitiative in der Nachbarschaft, eine private Baugruppe oder auch ein regulärer Bauinvestor – könne sich um die Sanierung bewerben, diese innerhalb von drei Jahren durchführen und hätte erst dann das Anrecht auf ein Erbbaurecht für beispielsweise 99 Jahre. Damit sollen die Risiken für die Pro Potsdam minimiert, aber auch dem Fall vorgebeugt werden, dass sich der Investor mit der Sanierung verhebt.

Denn neben den Unwägbarkeiten, die die Konstruktion des ungewöhnlichen Hauses birgt, gibt es auch einen offenen Rechtsstreit mit dem Architektenehepaar Hinrich und Doris Baller.

Der Investor müsste sich mit ihnen angesichts ihres Urheberrechts auseinandersetzen und eine Lösung finden. Erst wenn die Ballers im Boot und das Haus saniert wäre, hätte der Investor einen Anspruch auf die Erbbaupacht. Die einhellige Meinung im Hauptausschuss: Durch derartig hohe Vorleistungen wird eine Ausschreibung des Terrassenhauses wenig lukrativ.

Mike Schubert hatte die Erbbaupacht ins Spiel gebracht

Die Pro Potsdam hat die Sanierung des Wohnhauses, das zahlreiche Mängel durch Wasserschäden aufweist, schon vor Jahren aufgegeben. Der Abriss hätte längst vollzogen und ein Wettbewerb für die Neubebauung mit einem Wohnhaus laufen sollen.

Zur Schnellstraße hin ist das Terrassenhaus eine Schallbarriere, zum Zentrum Ost hin gliedert es sich in mehrere Terrassen auf. Quelle: Friedrich Bungert

Dagegen wehrten sich Anwohner, die eine Initiative zum Erhalt gründeten und auch die Architekten auf ihre Seite holten, ohne deren Mitwirkung der Pro Potsdam die Hände gebunden sind. Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) hatte im November überraschend das Modell der Erbbaupacht ins Spiel gebracht – es sollte ergebnisoffen geprüft werden, ob nicht jemand anderes als die Pro Potsdam die Sanierung wagen will.

Aufsichtsrat der Pro Potsdam entscheidet am Ende

Zu dem von Bert Nicke vorgestellten Modell äußert sich die Pro Potsdam nicht im Detail. Es habe seit Schuberts Vorschlag einerseits „konstruktive Gespräche“ mit der Anwohnerinitiative gegeben. Zudem hatte das städtische Immobilienunternehmen „unter Berücksichtigung juristischer technischer und finanzieller Aspekte Veräußerungsoptionen erarbeitet und unseren Aufsichtsgremien einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet.“

So müsste nicht nur das Grundstück der Nutheschlange geteilt werden, sondern es müssten auch die Auswirkungen „auf die dann nötige Trennung von Versorgungsleitungen wie Frisch- und Schmutzwasser, Strom und Fernwärme“ vor der Veräußerung geklärt werden, erklärt die Pro Potsdam auf Anfrage.

Die Bürgerinitiative Nutheschlange, die sich seit Jahren um den Erhalt des Kopfbaus bemüht, wird unter anderem von Julia Laabs vertreten, die selbst Stadtverordnete für die Fraktion Die Andere ist. Sie stellt klar: „Es gab keine Angebote der Pro Potsdam an uns, weil wir sonst bei einer Ausschreibung einen Wettbewerbsvorteil in dem Verfahren hätten.“

Doch zu den grundsätzlichen, von Nicke im Hauptausschuss vorgestellten Rahmenbedingungen hat die BI eine eindeutige Haltung: „Bei diesen Kriterien sind wir nicht in der Lage an dem Verfahren teilzunehmen und das Terrassenhaus zu sanieren“, sagt Laabs. Sie stelle sich die Frage, „inwieweit das Angebot des Oberbürgermeisters angesichts dieser Kriterien überhaupt ernst gemeint war.“

Schubert hatte auch klargestellt, dass die Pro Potsdam bis zum Sommer wissen müsse, wohin der Weg beim Terrassenhaus führt. Bis März sollte demnach feststehen, „ob das Erbpachtmodell wirtschaftlich tragfähig ist“, sagte er im November. Diese Frage scheint angesichts der Reaktionen auf die Vorstellung im Hauptausschuss nun beantwortet. „Über das weitere Verfahren beabsichtigen wir die Öffentlichkeit zu informieren, sobald eine Entscheidung unserer Aufsichtsgremien vorliegt“, erklärt die Pro Potsdam . Doch selbst wann das Gremium die Sache auf der Tagesordnung haben wird, bleibt unbekannt. „Dazu können wir derzeit weder inhaltlich noch terminlich eine Aussage treffen“, wurde auf Nachfrage erklärt.

Lesen Sie auch:

Von Peter Degener