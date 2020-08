Potsdam: Keine weiteren Corona-Fälle an Marienschule

Babelsberg

An der Katholischen Marienschule in Babelsberg gibt es keine weiteren Corona-Fälle. Die Schule bleibt geöffnet. Die Testergebnisse der 52 Kontaktpersonen eines Schülers mit bestätigter Coronavirus-Infektion an der Marienschule sind negativ. Das teilte Kristina Böhm, die Leiterin des Potsdamer Gesundheitsamts, am Sonntag mit.

Bei der zunächst am Freitag genannten Zahl von 80 Kontaktpersonen habe es sich um eine erste Schätzung der Schulleitung gehandelt, die mittlerweile nach unten korrigiert wurde, hieß es über die geringe Zahl.

Zahl der Kontaktpersonen war geringer als ursprünglich geschätzt

An der Schule in freier Trägerschaft war Anfang der Woche ein Schüler in der Schule, der am Donnerstag mit Symptomen vom Hausarzt abgestrichen wurde und am Freitag ein positives Testergebnis erhielt. Danach ordnete das Gesundheitsamt bei 52 Kontaktpersonen einen Abstrich an, der am Samstag durchgeführt wurde. Die Schule bleibt geöffnet, die Kontaktpersonen bleiben in Quarantäne.

Am Samstag, waren bereits die Testergebnisse der 20 Kontaktpersonen eines Schülers mit bestätigter Coronavirus-Infektion am Montessori-Schulcampus Am Stern ausgewertet worden. Dabei wurde ein weiterer Schüler positiv getestet, die anderen Tests waren allesamt negativ. Da sich der Schüler bereits als Kontaktperson ersten Grades in häuslicher Isolation befand, gibt es keine neuen Kontaktpersonen. Auch der Montessori-Schulcampus bleibt deshalb geöffnet, die Kontaktpersonen bleiben in Quarantäne.

Von MAZonline