Potsdam

Am Mittwochabend gab es auf dem Neuen Friedhof an der Heinrich-Mann-Allee in Potsdam einen Polizeieinsatz. Eine zivile Streife hatte zahlreiche Kerzen auf den Kriegsgräbern des dortigen Friedhofs bemerkt. Einige der Kerzen haben nach Polizeiangaben eine Aufschrift gehabt, „die auf einen möglichen politisch rechtsmotivierten Hintergrund hindeutet“.

Vor dem Friedhof hielten sich sechs Personen auf, eine Frau und fünf Männer im Alter zwischen 21 und 37 Jahren. Die Beamten sprachen die Gruppe an. Die sechs wurden aufgefordert, die Kerzen wegzuräumen. Zudem wurde gegen die Personen ein Platzverweis ausgesprochen. Die Gruppe kam den Anweisungen nach.

Ein Nachspiel hat die Aktion dennoch: Die Polizisten nahmen eine Ordnungswidrigkeits-Anzeige wegen Verstoßes gegen die Friedhofssatzung auf und leiteten diese an das zuständige Ordnungsamt weiter. Zudem hat sich jetzt das Staatsschutzdezernat der Polizeidirektion West eingeschaltet und die Ermittlungen übernommen, „da ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden kann“. Wie die Polizei weiter mitteilte, wird auch ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz geprüft. Die Ermittlungen dauern noch an, weitere Auskünfte gab es am Donnerstagnachmittag nicht.

Dass die Kerzen gerade gestern dort aufgestellt wurden, könnte damit zusammenhängen, dass der 14. April ein geschichtsträchtiger Tag in Potsdam ist. Jedes Jahr wird an diesem Datum den Toten des alliierten Luftangriffs auf Potsdam gedacht. Vor 76 Jahren, am 14. April 1945, zerstörten britische Bomber große Teile der historische Innenstadt Potsdams, über 1500 Menschen starben in jener Nacht.

Ein Großteil der Toten liegt auf dem Neuen Friedhof begraben. Dort sind zwei so genannte Bombenehrenfelder angelegt, auf denen laut Angaben der Friedhofverwaltung insgesamt 1641 Menschen aus Potsdam beerdigt sind.

Von MAZonline