Potsdam

Kinder und Jugendliche, bei denen der Verdacht auf Corona besteht, sollen zur Abklärung zum Kinder- und Hausarzt anstelle in die Notaufnahme, bittet das Klinikum Westbrandenburg.

Immer mehr Eltern suchen den Weg in die Kinder-Notaufnahme in Potsdam, um dort einen PCR-Test machen zu lassen oder die Symptome begutachten zu lassen, so Damaris Hunsmann, Sprecherin des Klinikums. Dort werde die routinemäßige PCR-Testung auf COVID-19 bei ambulanten Patienten nicht angeboten. „Die Kinder-Notaufnahme in Potsdam ist nicht die richtige Anlaufstelle bei einem Verdacht auf eine Corona-Infektion“, so Hunsmann.

Diagnostik beim Arzt

„Wir bitten daher alle Eltern deren Kind mittels Antigentest positiv auf eine Corona-Infektion getestet wurde, zur weiteren Diagnostik den behandelnden Kinder- oder Hausarzt zu kontaktieren.“ Das gelte insbesondere auch beim Vorliegen von leichten bis mittelstarken Symptomen sowie allgemein bei fiebrigen Infekten, die einen Verdacht auf eine Corona-Infektion nahelegen. Hier bekommen die Eltern Rezepte, Medikamente sowie alle Informationen zum weiteren Behandlungsverlauf. Sollten die Kinder und Jugendlichen stationär behandlungsbedürftig werden, erfolgt die Einweisung über den Kinder- oder Hausarzt in die Kinderklinik.

„Die Vorstellung von potenziell positiv Getesteten in unserer Notaufnahme sprengt unsere Versorgungskapazitäten. Wir wollen und müssen uns um Notfälle im Kinder- und Jugendalter kümmern, nicht um PCR-Testungen“, so Prof. Thomas Erler, Ärztlicher Direktor des Klinikum Westbrandenburg in Potsdam. Kristina Böhm, Leiterin des Potsdamer Gesundheitsamtes, ergänzt: „Hat ein Kind einen positiven Schnelltest, kann und sollte die Qualifizierung des Ergebnisses über die zahlreichen Teststellen in der Stadt im Rahmen der Bürgertestung erfolgen.“

Sie weist außerdem darauf hin, dass der Kinder- oder Hausarzt unbedingt zuvor telefonisch kontaktiert werden soll. „Aus infektiologischer Sicht ist es wenig sinnvoll, wenn Personen, bei denen eine Corona-Infektion wahrscheinlich ist, in allgemeine Sprechstunden oder die Notaufnahme eines Krankenhauses gehen, um einen PCR-Test durchführen zu lassen. Denn auf diese Weise werden sie für andere, nicht infizierte (Notfall)-Patienten durchaus zum Ansteckungsrisiko.“

Sollte der behandelnde Kinder- oder Hausarzt nicht erreichbar sein, stehen Praxen im ärztlichen Bereitschaftsdienst oder der Patientenservice unter der Telefonnummer 116117 – auch an Wochenende und Feiertagen – zur Verfügung.

Von MAZonline