Kindern finden Granate neben Spielplatz

Bornim

Im Bornimer Walnussring haben Kinder eine Wurfgranate nahe eines Spielplatzes gefunden. Der Vorfall ereignete sich bereits am 3. Oktober, ist aber am Dienstag durch eine Kleine Anfrage des Stadtverordneten Leon Troche ( SPD) öffentlich geworden. „Ein Anwohner des Spielplatzes am Walnussring berichtete, dass eine Mörsergranate von zwei Kindern mit Hilfe eines einfachen Metalldetektors gefunden worden ist. Diese lag weniger als zehn Zentimeter unter der Grasnarbe“, schrieb Troche in der Anfrage. Der Anwohner habe das Ordnungsamt verständigt, das sich um die Entsorgung des Kampfmittels gekümmert habe.

Unklar ist, wo die Granate herkommt

Die Stadt hat in der nun veröffentlichten Antwort auf die Anfrage den Vorgang bestätigt: „Gemäß Auskunft des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Brandenburg - KMBD handelt es sich bei dem gefundenen Gegenstand um eine Wurfgranate.“

Weiter schreibt die Verwaltung: „Die Herkunft des gefundenen Kampfmittels ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Der Vorgang ist in Prüfung.“ Der Bereich des Spielplatzes und der gesamte Hügelweg liege nicht in einem Kampfmittelverdachtsgebiet.

Es bestand keine akute Gefahr

Im Rahmen der Fundentfernung auf dem Spielplatz Walnussring sei das Gelände auf weitere Kampfmittel geprüft und anschließend als „kampfmittelfrei“ erachtet worden. Da keine akute Gefahr für Spielplatznutzer bestand, habe man nachträglich nicht über den Kampfmittelfund informiert, so die Stadtverwaltung.

Über den Munitionsfund zeigte sich Leon Troche erstaunt: „Ich war ziemlich überrascht, da dort ein großer Garten war, bevor der Spielplatz gebaut wurde. Ich finde es bedauerlich das die Anwohner nicht informiert wurden. Immerhin spielen da sehr viele Kinder.“

Untersuchungen bei der Kita „Farbenspiel“

Auf die Frage, ob es ähnliche Vorgänge in der Vergangenheit gegeben habe, schreibt die Verwaltung: „Im Mai 2018 wurde aufgrund mehrerer Funde von Patronenhülsen ein auf dem Kita-Gelände „Farbenspiel“ ( Peter-Huchel-Straße) angelegter Hügel sondiert und abgetragen. Verwaltung und Beauftragung erfolgte durch den Kommunalen Immobilienservice.“

Von Peter Degener