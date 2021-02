Potsdam

Kein einziger der rund 2500 Mitarbeiter in den Potsdamer Kitas und Tagespflegestellen ist am Montag mit den bereitgestellten Spucktests positiv getestet worden. Diese Erfolgsmeldung könnte allerdings auch einen simplen Grund haben, der alles andere als zuversichtlich stimmt. Sind die verteilten Spucktests überhaupt zur Umsetzung der städtischen Strategie zur Kita-Öffnung geeignet? Diese Frage wirft Ariane Schneider-Müllenstädt auf.

Die Potsdamer Tagesmutter hat sich den Beipackzettel des von der Stadt bereitgestellten Spucktests genau angeschaut. Darin heißt: „Die Leistung dieses Tests wurde nicht für die Verwendung bei Patienten ohne Anzeichen und Symptome einer Infektion evaluiert und die Leistung kann bei asymptomatischen Personen unterschiedlich sein.“

Tagesmutter stellt Tests als Notlösung „ohne Verlässlichkeit“ infrage

In einem Brief an die Verwaltung, das Gesundheitsministerium und die Presse wies sie am Dienstag darauf hin. „Wurde hier eine billige Testvariante eingekauft, ohne die Verlässlichkeit beziehungsweise die Alltagstauglichkeit zu hinterfragen? Ist dies eine Notlösung, um alle Kritiker ruhig zu stellen?“, fragt sie – und stellt damit das Kernstück des Konzepts „Kitas öffnen, aber sicher“ infrage.

Funktioniert der Spucktest überhaupt bei symptomfreien Erziehern?. Die Stadt Potsdam sagt auf Anfrage: „Ja. Österreich hat es vorgemacht und die Stadt Magdeburg macht parallel eine Studie dazu.“ Der Test, von dem mindestens 5000 Stück im Einsatz sind, heißt „JOYSBIO SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test“.

Ariane Schneider-Müllenstädt schlägt in ihrem Brief als bessere Alternative vor, doch die üblichen Rachentests zu verwenden. Laut Stadt kämen solche Tests nicht in frage, weil man für die korrekte Anwendung auf medizinische Unterstützung angewiesen sei. Zudem könnten die Rachentests nicht verpflichtend für die Kita-Mitarbeiter angewiesen werden. Der Eingriff mit diesen Tests sei für eine Verpflichtung „zu invasiv“. Der genutzte Spucktest, den die Erzieher allein zuhause anwenden sollen, ist damit ein Mittelweg. „Mit dem so genannten Spucktest beschreitet Potsdam einen lebenspraktischen Weg, um möglichst viel Personal mit wenig Aufwand in eine Testung zu bringen.“

Keine anderen Spucktests beim Bundesinstitut für Arzneimittel gelistet

Auch bei weiteren Einkäufen kann das Rathaus nicht auf andere, womöglich bessere Tests umschwenken. Laut Rathaus handle sich bei dem JOYSBIO Antigen Rapid Test um den einzigen Spucktest, der derzeit vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gelistet sei und damit die Anwendung in der für das Konzept nötigen Form ermögliche. Sollte es ein positives Ergebnis geben, erfolge immer eine Absicherung über einen PCR-Test. „Und das Ergebnis dieses PCR-Tests ist entscheidend für das weitere Handeln“, erklärt die Stadt.

Bei falschen negativen Ergebnissen dagegen besteht die Gefahr, dass sich der Coronavirus wieder verstärkt in den rund 130 Potsdamer Kitas verbreitet. Rund 10.000 Kinder dürfen diese neben den Kindern in Notbetreuung seit Wochenbeginn wieder besuchen. Ob die Strategie aufgeht, wird nur die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens in Potsdam zeigen. Am Donnerstag findet die zweite Testung der Erzieher und Mitarbeiter statt.

Von Peter Degener