Potsdam

Nicht nur die Schulen, sondern auch die Kindertagesstätten in Potsdam könnten bald wieder schließen. Das sagte die zuständige Beigeordnete Noosha Aubel (parteilos) am Donnerstag im Jugendhilfeausschuss. Die Stadt Potsdam könne dies unabhängig vom Land mittels einer Verfügung regeln, so Aubel. Die Entscheidung dafür liegt beim Krisenstab der Stadt. Genaue Kriterien für eine Kita-Schließung benannte die Beigeordnete nicht: „Die Gesamtgemengelage muss bewertet werden, es ist nicht die reine Inzidenz, sondern unter anderem auch die Lage in den Krankenhäusern.“ Bislang ist das Land Brandenburg das einzige, das Krippen und Kitas geöffnet lässt, überall sonst greift schon jetzt die Notbetreuung.

Anträge sind online, können aber noch nicht gestellt werden

Sowohl für die Kitas als auch für die Schüler der ersten bis vierten Klassen würde es dann eine Notbetreuung geben. Das Potsdamer Jugendamt hat am Donnerstag auf der Homepage der Stadtverwaltung die Anträge veröffentlicht. Zwar stehen die genauen Kriterien für eine Berechtigung noch nicht fest, die Beigeordnete hofft aber, den betroffenen Eltern so eine Chance auf rechtzeitiges Ausfüllen zu geben.

Anzeige

Das Problem: Erst in der kommenden Woche, am 22. Dezember, will das Land Brandenburg verkünden, welche Berufs- oder Personengruppen überhaupt berechtigt sind, ihre Kinder in die Notbetreuung zu schicken. „Wir haben uns entschieden, hier vorzupreschen und den Eltern den Antrag schon zur Verfügung zu stellen“, so die Beigeordnete. Jeder, der glaube, zu den strukturrelevanten Gruppen zu gehören, solle diesen jetzt herunterladen und vollständig ausfüllen –inklusive Arbeitgeberbestätigung.

„Wir können nicht einschätzen, ob es dazu kommt“

Erst wenn die exakte Liste der Berechtigten vom Land vorliegt, können die Anträge bei der Stadt gestellt werden. Kita-Eltern gibt Noosha Aubel ebenfalls den Rat, sich auf eine eventuelle Schließung vorzubereiten und die Schreiben für die Notbetreuung entsprechend vorzubereiten – falls eine solche dann beschlossen wird, startet auch hier die Antragsphase. „Vorsorgliche Bescheide wird es nicht geben“, betonte Noosha Aubel. Es gebe auch bislang keine Entscheidung zu den Kitas. „Wir können nicht einschätzen, ob es dazu kommt. Aber wir raten, sich vorzubereiten.“

Dabei warnt die Beigeordnete vor großen Hoffnungen auf Betreuung: „Die bisherigen Hinweise lassen darauf schließen, dass die Strukturrelevanz eher restriktiv ausgelegt wird.“ Im ersten Lockdown im Frühjahr war das zunächst ähnlich gehandhabt worden, erst nach und nach wurden die Bedingungen für eine Notbetreuung gelockert worden,etwa für alleinerziehende Eltern, die nicht in einem der so genannten systemrelevanten Bereiche arbeiten.

Von Saskia Kirf