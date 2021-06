Potsdam

In dem Sommer, als Potsdam das Bier ausging, war Thomas noch ein Schulkind und die Hitzewelle erbarmungslos. In der Kleingartensparte „Am Hinzenberg“ steht der Großvater hinterm Tresen. Thomas hilft ab und zu. Brause, Selters, Cola. Kein Problem. Doch Bier-Nachschub ist in keiner Kaufhalle der Stadt zu bekommen.

Dass die Hinzenberger dennoch nicht auf dem Trockenen sitzen bleiben, verdanken sie einem ehernen Laubenpieper-Prinzip: „Egal, worum es geht – einen Fachmann hat man immer dabei“, sagt Thomas. In diesem Fall ist der Großvater der eine. Er war Braumeister am Brauhausberg gegenüber. Er horcht rum, fragt hier einen alten Kollegen, fragt da – und trommelt schließlich Thomas und seine Spielkameraden zusammen. Mit Fahrrad und Anhänger strampeln die Jungen los und laden ein, was sie einladen können. So wurde der Sommer, in dem Potsdam das Bier ausging, in der Gartensparte am Hinzenberg zur Legende.

Nachbarn seit Jahrzehnten: Die Kolonie, die Nikolaikirche und das Hotel Mercure. Quelle: Bernd Gartenschläger

In der Sparte ist man schnell per du. Mit den Nachnamen haben es die Kleingärtner nicht so. Thomas also ist heute 54 und in Potsdam aufgewachsen. Man könnte sagen, er ist auf genau der Parzelle groß geworden, die er heute bestellt. „Ich war vielleicht drei, vier Jahre alt, als meine Eltern den Garten bekommen haben. Und als mein Sohn drei, vier war, habe ich den Garten übernommen.“ Er habe bei Null angefangen und viel probiert, sagt Thomas. Mit der Gartenarbeit habe er zuvor nämlich nichts am Hut gehabt: „Der Garten war Vaters Hobby und Revier.“

Kindheit in der Gartensparte: Ein einziges Abenteuer

Die Sommer seiner Kindheit am Hinzenberg sind in der Rückschau nicht nur heiß und sonnig, sie sind ein einziges Abenteuer: „Wir sind baden gegangen und haben uns Flöße und Baumhäuser gebaut“, erzählt Thomas. „Wir sind mit dem Boot bis zum Templiner See gefahren, heimlich zur Speicherstadt rübergeschwommen und im Ernst-Thälmann-Stadion herumgeschlichen. Von morgens bis abends sind wir rumgestromert und nur mal kurz in den Garten, um eine Tomate zu pflücken und etwas zu Trinken zu holen – und dann ging’s schnell wieder zurück zu den anderen zum Spielen.“

Ein paar aus der alten Clique sind noch heute da oder zurückgekehrt. „Wir sind ’ne Truppe, die etwas zu bewegen versucht“, sagt Thomas. Im vergangenen Jahr zum Beispiel hat er mit anderen Zupackenden die Wasserleitung in der Sparte erneuert. Das ging Wochen, Monate. „Deshalb ist mein Boot auch auf dem Trockenen geblieben, aber die Arbeit in der Sparte war mir wichtiger – davon hat die Gemeinschaft etwas.“

Peter Wöhl ist der Vereinsvorsitzende: Seine Laube gehört zu den ältesten in der Sparte und war deren erster Ausschank. Quelle: Bernd Gartenschläger

Jeder Gartenfreund hat zwölf Aufbaustunden pro Jahr zu absolvieren, der Verein bläst einmal im Monat zum Arbeitseinsatz. „Das kann alles mögliche sein“, sagt der Vorsitzende Peter Wöhl: „Laubharken und Rasenmähen auf den Gemeinschaftsflächen, das Vereinsheim streichen – jeder beteiligt sich, wie er kann.“ Peter Wöhl gehört seit 14 Jahren zu den Hinzenbergern – „erst“, wie er betont. „Wer hier einen Garten bekommt, der bleibt.“ Zu schön sei es auf der Landspitze, die hinter dem Bahndamm in die Havel ragt: „Insel-Feeling – hier kann man die Seele baumeln lassen.“ Die Warteliste ist so lang, dass man zwei, drei Jahre einplanen müsse, bis sich eine Chance ergibt. „Gärten sind wieder im Kommen“, sagt Peter Wöhl. „Die Menschen besinnen sich nicht erst seit Corona zurück.“ Bei der Vergabe setzen die Hinzenberger gern auf junge Familien. Die Freude ist groß, dass immer mehr Kinder durch Potsdams älteste Gartensparte toben.

Von Clara Hoffbauer ins Leben gerufen

Die Kolonie am Hinzenberg ist eng mit der vis-a-vis auf Hermannswerder ansässigen Hoffbauer-Stiftung verknüpft. Die Sparte geht auf das Jahr 1900 zurück. Clara Hoffbauer hatte die Hinzenbergwiesen seit Ende der 1880er Jahre in mehreren Tranchen von Fischern erworben, aufschütten lassen und zur Grund- und Selbstversorgung an „den kleinen Mann“ verpachtet.

Gartendeko am Hinzenberg. Quelle: Bernd Garrtenschläger

Zweieinhalb Hektar, 87 Parzellen – weit und breit kein Berg. Der Name „Am Hinzenberg“ gehört ebenfalls ins Reich der Legenden. Wahrscheinlich stammt er von einer vorgelagerten Sandbank. Dieser „Hinzenberg“ ist heute ganz und gar mit Seerosen bewachsen. Einst soll er aus der Havel geragt haben, so dass die Fischer auf dem weißen Sand, darunter vielleicht ein Herr Hinz, die Netze trocknen konnten.

„Vor dem Schönen kommt die Arbeit. – Das unterschätzen viele“

Auch Peter Wöhl (62) kennt das Laubenpieper-Leben von Kleinauf. Sein Vater war Gärtnermeister, privat beackerte er eine Scholle am Pfingstberg. Dass nicht jedem das Graben und Harken, das Schuffeln und Hacken in die Wiege gelegt ist, sei nicht schlimm, sagt Peter Wöhl. „Wir helfen gern. Wir zeigen, wie man Bäume und Rosen beschneidet, wir tauschen Pflanzen, wir geben Tipps.“ Erste Lektion für alle Neu-Gärtner: „Vor dem Schönen kommt die Arbeit. – Das unterschätzen viele.“ Zu lernen ist auch, dass man sich im Kleingarten zwar erholen kann, er aber trotzdem kein Erholungsgarten ist. „Hier gilt nicht nur das Gesetz der Natur, hier gilt auch das Bundeskleingartengesetz“, sagt Peter Wöhl. „Demnach ist zum Beispiel ein Drittel des Gartens mit Obst und Gemüse zu bepflanzen.“ Einmal im Jahr wird kontrolliert. Was außerdem dazu gehört: „Man muss die Gemeinschaft pflegen können.“ Für Eigenbrötler sei so ein Verein eher nichts.

Selten sind es mehr als zehn Schritte von Pforte zu Pforte. Quelle: Bernd Garrtenschläger

Von Pforte zu Pforte sind es selten mehr als zehn Schritte. Wer auf einem der schmalen, grünen Wege innehält und die Arme ausbreitet, kann mit der einen Hand Himbeeren pflücken und mit der andern Rosen kitzeln. „Gerade für ältere Menschen ist die Gemeinschaft schön“, sagt Thomas. „Hier trifft man Leute, hat soziale Kontakte – und hat außerdem eine Aufgabe. Die Gartenarbeit hilft vielen, nicht in ein Loch zu fallen, wenn sie in Rente gehen.“ Wer sonst nur eine Wohnung hat, hat hier ein paar Quadratmeter Welt.

Drei Sorgen: Der Uferweg, die Schiffe, der Bauboom

Das gesellschaftliche Zentrum der Sparte ist die Hinzenbergklause: Hier trifft man sich, hier feiert man. Und manchmal grübelt man auch. Brandaktuelles Thema: der Uferweg. Die Links-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung drängt darauf, die Uferpartie zwischen dem Stadthafen und der Dortustraße endlich für Radfahrer und Fußgänger zu öffnen. Damit würde das Paradies der Hinzenberger schrumpfen.

Ein anderes Thema: die Flusskreuzfahrtschiffe, deren Motoren Tag und Nacht blökern. Und: der Bauboom, dem in den vergangenen Jahren etliche Kleingartensparten geopfert wurden. Dass die Existenz weiterer, bisher nicht offiziell benannter Anlagen bedroht ist, ist mehr als ein offenes Geheimnis und im 2018 von den Stadtverordneten verabschiedeten „Stadtentwicklungskonzept Kleingärten“ belegt. Da ist auch das Wissen, dass man am Hinzenberg auf schwankendem Grund – auf schlechtem Bau-Grund also – ackert, nur eine vage Hoffnung. „Man hat diese Angst immer im Hinterkopf“, sagt Peter Wöhl. „Das ist und bleibt ein Filetstück“, sagt Thomas. „Wir können nur hoffen, dass die Sparte lange erhalten bleibt. Es kann ja nicht alles versiegelt werden.“

Die Kleingartenanlage grenzt an den Stadthafen – dass die Stadt den Uferweg fortführen will, sehen die Laubenpieper kritisch. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wie es ist, wenn die Planierraupe den Garten plattmacht, hat Regine (67) erfahren. Fünf Jahre ist es her, dass man ihr das Aus in der Sparte am Horstweg verkündet hat. „Auf meiner Geburtstagsfeier – die Fotos sehen entsprechend aus“, sagt Regine. Ein Dreivierteljahr hatte sie, um den Garten zu räumen und um ein neues Stück Land zu finden: „In Potsdam!“ Regine lässt damals keine Zeit verstreichen, schreibt Antrag um Antrag, hofft, wartet und radelt schließlich einfach los, um sich direkt vorzustellen. Sie hat gehört, dass am Hinzenberg ein Arbeitseinsatz bevorsteht und meldet sich als Freiwillige. So kommt sie mit den Hinzenbergern ins Gespräch. Auch mit Peter Wöhl, der doch tatsächlich auf eine der Parzellen zeigt und sagt, die werde demnächst frei. „Kleingartenfreunde in Not genießen bei uns Vorrang bei der Vergabe“, sagt er. Das sei gewissermaßen eine moralische Pflicht.

Pflanzen vom Horstweg an den Hinzenberg umgesetzt

Regine rettet von der Babelsberger Scholle, was zu retten ist. Sie gräbt den Rhabarber aus und die Frühblüher, setzt Phlox, Rosen und Pfingstrosen um. Als sie die Quitte holen will, klafft da ein Loch im Boden: „Meine schöne Quitte! Die haben sie mir gestohlen.“ Auch die Weidenkätzchen, die Schubkarre und der Spaten verschwinden über Nacht. Derlei Verluste sind in der wundgeschlagenen Sparte überall zu beklagen.

Regines einmalige Hütte steht in einem romantischen Landhausgarten – das Gemüse gedeiht mittenmang. Quelle: Nadine Fabian

„Ich bin glücklich, dass ich diesen Garten habe“, sagt Regine. „Ich werde ihn so lange halten, wie ich kann.“ Wie die meisten Hinzenberger wohnt Regine in der Innenstadt. Fünf Fahrradminuten – immer am Wasser entlang – sind es von der Wohnung in der Burgstraße bis zu ihrem Hexenhaus, wie sie die Laube nennt, seit sie das erste Mal über den Gartenzaun gelinst hat. „Ich habe zwar einen der größten Gärten, aber eine der kleinsten Hütten hier“, sagt Regine. Das Holzhäuschen – es stammt aus den Anfängen der Sparte – hat einst einem Dachdecker gehört. Er hat es rundherum mit Schiefer verkleidet. So etwas ist in der Sparte nicht noch einmal zu finden. „Der Gärtner, von dem ich die Parzelle dann übernommen habe, hat hier aber nicht viel gemacht“, sagt Regine, „weder an der Hütte noch im Garten.“ Einerseits musste sie deshalb kräftig investieren, hat das Dach, die Elektrik, die Terrassen vor und hinter dem Haus und die Wege erneuern lassen. Andererseits konnte sie sich hier so richtig ausleben.

Zwei Korbstühle, ein Schaukelstuhl und viele Weingläser

Die Hütte ist nun auch ihre Puppenstube: Die Wände hat Regine in einem warmen Aubergine-Ton gestrichen. Unter dem Panoramafenster steht ein Sofa, auf dem sie sich nach der Gartenarbeit ausstreckt. Zwei Korbstühle und ein weißer Schaukelstuhl erinnern an unbeschwerte Urlaubstage. Im Vitrinenschrank stehen vor allem Weingläser. Ob hier gefeiert wird? „Aber selbstverständlich!“ So sehr sie die Ruhe genießt, so gern lädt sie auch in ihren Garten ein. In ein paar Tagen schon treffen sich bei ihr Bekannte vom Horstweg. Über die ganze Stadt ist man nun verstreut, hält aber Kontakt.

Der Weg zum Hexenhaus. Quelle: Nadine Fabian

Neben die Hollywoodschaukel hat Regine ein Schild gehängt: „Blumen sind das Lächeln der Erde“. Gemessen daran ist Regines Garten so etwas wie ein fröhliches Lachen aus tiefstem Herzen. Mannshoch steht der Rittersporn, dazwischen blitzen Margeriten, Bartnelken und Mädchenauge, Lavendel, Ringelblumen, Fingerhut und an die zwanzig verschiedene Kräuter. Die ungezähmte Pracht haut einen um – vor allem die Hüter des Bundeskleingartengesetzes. „Ich hätte zu viele Blumen! So gehe das aber nicht! – Na, denen hab ich aber mein Drittel Nutzgarten gezeigt.“

Erste Ernte vom Maulbeerbaum

Zucchini, Tomaten, Gurken und Kartoffeln wachsen bei Regine reichlich, nur nicht in Reih und Glied, sondern mittenmang. Der alte Horstweg-Rhabarber steht besonders gut in diesem Jahr. Die Erdbeeren und der Mangold sind dafür kümmerlich, der Meerrettich bringt es nur auf „so dünne Dinger“ – Regine deutet auf ihren kleine Finger. Dafür lassen die Peperoni hoffen und die Johannisbeerbüsche hängen voller Rispen, die sich allmählich rot und schwarz färben. Die Knuppern sind reif. Die neue Quitte hat gut zu tragen. Und – Premiere: Der Maulbeerbaum wird Regine die erste Ernte bescheren, dabei hatte sie befürchtet, ihn zu scharf zurechtgestutzt zu haben.

Ein Teil von Potsdams grüner Seite

Aber es stimmt schon: Ihr Ein und Alles sind die Blumen. „Ich gehöre zu den wenigen, die sich immer einen Strauß nach Hause mitnehmen“, sagt Regine. „Ich pflanze so, dass es nicht auffällt, wenn ich etwas abschneide.“ Auch auf dem Gartentisch stehen immer frische Blumen. So wie sie wechseln die Vasen. Regine hat eine Schwäche für Keramik- und Töpferware, für schöne, ausgesuchte Dinge, gern mit Vorgeschichte und Charakter. Gartenzwerge kommen ihr nicht ins Beet, Kunstrasen wie er neuerdings in der Sparte auftaucht hat in ihrem Garten nichts zu suchen. „Ich will Natur“ sagt Regine, immerhin leiste man hier ja auch seinen Teil fürs Mikroklima der Stadt. Potsdams grüne Seite trage dazu bei, dass die Stadt so begehrt ist, dass der Zuzug seit Jahren anhält. „Wir haben hier so viel Schönes – und so viel Frischluft“, sagt Regine. „Aber wenn Potsdam nicht aufpasst, ist es mit der Frischluft bald vorbei.“

Von Nadine Fabian