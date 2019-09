Kleinmachnow

Ein 18-Jähriger hat sich am Dienstagabend auf der A 115 mit seinem BMW überschlagen. Er war gegen 22.45 Uhr in Richtung Berlin unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen zwischen den Abfahrten Babelsberg und Kleinmachnow von der Fahrbahn abkam und die Leitplankenspitze an der Zufahrt zum Parkplatz Parforceheide überfuhr.

Auf dem Grünstreifen schleuderte das Auto in die Höhe, überschlug sich mehrfach und kam in einem Wassersammelbecken zum Liegen. Der junge Mann wurde mit schweren Verletzungen von Rettungskräften in eine Klinik gebracht.

Da das Fahrzeug in einem Wassersammelbecken lag, gestaltete sich die Bergung des BMWs schwierig. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen zur Absicherung und Bergungsunterstützung im Einsatz.

Von MAZonline