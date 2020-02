Verletzter bei Unfall auf der A115 bei Kleinmachnow

Potsdam

Zu einem Unfall kam es auf der A 115 am Samstagmittag. Wie die Potsdamer Feuerwehr auf Twitter mitteilte, war ein Auto, ein dunkelblauer Kastenwagen, zwischen Potsdam-Babelsberg und Kleinmachnow in Fahrtrichtung Berlin erst in die Leitplanke gefahren und schleuderte dann nach rechts in den Graben.

Unfall auf der A115 am 29.2., 1 Verletzter Quelle: Feuerwehr Potsdam Twitter

Zum genauen Unfallhergang gibt es noch keine Angaben. Ein Mann, vermutlich der Fahrer, wurde verletzt. Der Rettungsdienst versorgte den Mann und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Zwei der drei Fahrspuren und der Standstreifen waren eine knappe Stunde gesperrt. Bis 12.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt und nur der Standstreifen blieb für die Unfallaufnahme gesperrt.

