Potsdam

Dass der Wahlkreis 61 in und um Potsdam bei der bevorstehenden Bundestagswahl mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Grüne) und Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD) etwas Besonderes ist, steht außer Frage. Aber auch im Schatten des Promi-Rennens auf Berlin hat der Wahlkampf in der Landeshauptstadt einiges zu bieten. Am Samstagvormittag etwa erregte die Einzelbewerberin Lu Yen Roloff (parteilos) Aufsehen, als sie mit ihrem Team aus Potsdamer Unterstützerinnen als Bienen verkleidet die „Honigtour” von Saskia Ludwig (CDU) auf dem Wochenmarkt auf dem Weberplatz in Babelsberg störten. Damit kritisieren die klimabewegten Aktivistinnen Saskia Ludwig und ihr Motto „Brandenburg Leben” und führen es ad absurdum.

Lu Yen Roloff: „Diese Wahl ist eine Klimawahl“

„Wir lassen uns von Frau Ludwig keinen Honig um den Bart schmieren“, sagt Lu Yen Roloff. „Ein Wohlfühlwahlkampf passt nicht in diese Zeit und ein Brandenburg, das von Klimakrise, Dürre, knapp werdendem Grundwasser, Wald- und Artensterben gebeutelt ist. Es ist zynisch, wenn Frau Ludwig selbstgemachten Honig anbietet, aber ihre Partei weiterhin Agrarindustriekonzerne bevorteilt, die das Bienensterben in Brandenburg verursacht haben und die Klimakrise weiter anheizen.“ Saskia Ludwig trage als Bundestagsabgeordnete seit 2004 Mitverantwortung daran, dass Brandenburg stirbt: „Diese Wahl ist eine Klimawahl – Saskia Ludwig und die CDU müssen abgewählt werden, damit Brandenburg wieder leben kann.”

Der Stand von Saskia Ludwig (CDU), die nicht nur Flyer, sondern auch Honig verteilt. Quelle: Julius Frick

Saskia Ludwig nahm den Angriff der Klima-Bienen, die den verdutzten Marktbesuchern Schilder mit den Slogans „Brandenburg stirbt”, „Die CDU-Agrarlobby tötet uns” und „Klimawahl” präsentierten, offensichtlich mit Humor. Als die Aktivistinnen vor ihrem Infostand zu Boden gingen und den Bienentod mimten, parierte Ludwig die Szenerie und legt ihnen eine Glas Honig auf den gelb-schwarzen Leib.

Die CDU pariert die Kritik der Klima-Aktivistinnen. Quelle: Julius Frick

Lu Yen Roloff bezeichnet sich als Vollzeitaktivistin und engagiert sich laut eigenem Bekunden seit Februar 2019 für die Extinction-Rebellion-Bewegung. „Die Coronakrise war für mich wie für viele Menschen eine Zäsur: Ich habe die Möglichkeiten und Abgründe der jetzigen Politik beobachtet – und gleichzeitig gespürt, dass wir eine neue, gemeinwohlorientierte politische Vision brauchen – und Menschen, die diese in die Tat umsetzen“, schreibt sie auf ihrer Internetseite. Sie stehe für eine progressive, gemeinwohlorientierte Politik mit dem Motto „Einfach machen!“ und vertrete das 1,5-Grad-Limit.

Von Nadine Fabian