Potsdam

Das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ öffnet seine Corona-Abstrichstelle für jedermann. Ab Mittwoch, 8. Juli, kann sich jeder Bürger im Klinikum auf das Sars-Cov-2-Virus testen lassen. Wer symptomfrei, kein Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet ist und auch sonst nicht unter die Testkriterien des Robert-Koch-Instituts fällt (bei deren Vorliegen die Testung von den Gesetzlichen Krankenkassen übernommen wird), hat somit nun die Möglichkeit, sich auf Wunsch trotzdem testen zu lassen – auf eigene Kosten.

Dafür stehen PCR- und Antikörper-Tests als sogenannte individuelle Gesundheits-Leistung (IGeL) zur Verfügung. Die Leistung wird direkt mit dem Kunden abgerechnet und derzeit nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Zu beachten: Minderjährige müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen.

Anzeige

In der Zentralen Abstrichstelle auf dem Gelände des Klinikums können diese Tests wie folgt durchgeführt werden:

Weitere MAZ+ Artikel

• Wann? Immer Montag bis Freitag von 14.15 bis 16 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 12.30 bis 16 Uhr.

• Wo? Die zentrale Abstrichstelle ist auf dem Campus an der Charlottenstraße, (Zugang über die Gutenbergstraße, Gebäudezugang am Parkplatz) in Haus V zu finden.

• Termine werden ausschließlich online vergeben.

• Mitzubringen ist der Personalausweis. Beim Antikörpertest ist auf ausreichendes Trinken zu achten, da hier eine Blutabnahme erfolgt. Vor Ort ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

• Befund: Sollte ein positives PCR-Testergebnis vorliegen, erfolgt eine sofortige telefonische Mitteilung. Darüber hinaus werden die Ergebnisse über die App „LabRes“ digital zur Verfügung gestellt. Jeder Getestete erhält in der Regel binnen 48 Stunden postalisch seinen Befund übersendet.

• Kosten: Die Abrechnung der Tests als IGeL-Leistung erfolgt via persönlicher Rechnungsstellung. Die Kosten betragen jeweils: PCR-Test: 135,22 Euro nach GOÄ/Gebührenordnung für Ärzte | Antikörper-Test: 35,02 Euro nach GOÄ/Gebührenordnung für Ärzte

Das Klinikum hat in den vergangenen Monaten umfangreiche Testkapazitäten für Sars-Cov-2 aufgebaut. Laut eigenen Angaben stehen wöchentlich rund 10.000 Tests sowie 1.500 Antikörpertests zur Verfügung. Diese Testkapazitäten überschreiten den Bedarf des Klinikums, der für das reguläre Abstrichmanagement bei stationären und geplanten Patienten sowie für die Mitarbeitenden der Klinikgruppe entsteht. Daher stellt das Klinikum diese Kapazitäten nun Potsdamer Firmen für deren Mitarbeiter und auch Bürgern direkt zur Verfügung. „Gerade in der aktuellen Reisezeit sehen wir dieses Angebot als Unterstützung“, teilt eine Pressesprecherin mit.

Von MAZonline