Potsdam

Die Parkgebühren in Potsdam steigen auf drei Euro pro Stunde – die Stadt erhöht erstmals seit 2016 die Parkgebühren. Damit kostet der Stellplatz auf der Straße erstmals mehr als im Parkhaus daneben. Das hat auch seinen Sinn.

Höchstens 450 Meter sind es vom Parkhaus zu jedem Punkt der Innenstadt

Das Autofahren in Potsdams Innenstadt wird nicht teurer – es wird nur unbequemer. Denn die geplanten höheren Parkgebühren lassen sich ganz legal vermeiden. Man könnte stattdessen Geld in ein günstigeres Busticket investieren oder mit dem Fahrrad fahren. Und wer auf das Auto nicht verzichten kann, stellt sich nicht in genau jene Straße mit dem Geschäft, das er ansteuert, sondern in das nächstgelegene Parkhaus. Dort zahlt man weiterhin nur zwischen 1,50 und 2,50 Euro pro Stunde. Der Kranz aus Parkhäusern rund um das Zentrum macht den zusätzlichen Weg erträglich.

Das schwarze Loch für Autofahrer ist die Ecke von Yorckstraße und Dortustraße – nirgends ist die Entfernung mit rund 450 Meter Luftlinie größer. Wem das zu schaffen macht, der muss eben den Aufschlag für die Nähe zum Ziel zahlen. Wer sich für das nächste Parkhaus entscheidet, spart nicht nur etwas Geld, sondern auch Zeit und Nerven: Dort findet sich in der Regel sofort ein Parkplatz. Das ist am Ende doch bequemer als die frustrierende Suche in den Straßen.