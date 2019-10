Kein gutes Zeugnis für eine Stadt, die den Klimanotstand ausruft

Potsdam

Radfahren bedeutet Freiheit. Wer morgens den Fahrtwind in den Haaren spürt und an wartenden, hupenden Autoschlangen vorbeiradelt, weiß wovon ich rede. Kein minutenlanges Starren in den Auspuff des Vordermanns, kein Verzweifeln an den Potsdamer Baustellen: Mit dem Drahtesel geht vieles einfacher.

Viele Hürden für Radfahrer

Dennoch gibt es viele Hürden für Fahrradfahrer. Und die haben es in sich. Radwege, die im Nichts enden. Zu wenige und zu unsichere Parkmöglichkeiten. Radwege in miserablem Zustand. Das ist kein gutes Zeugnis für eine Stadt, der umweltfreundliches Verhalten ein Anliegen sein sollte. Immerhin hat Potsdam im August dieses Jahres den Klimanotstand ausgerufen.

Nun sollte entsprechend gehandelt werden: Durchgehende und freie Radwege, die genauso gewartet werden wie Autostraßen. Im ganzen Stadtgebiet. Jetzt. Muss das wirklich Utopie sein?

Von Johanna Apel