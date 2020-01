Konflikte bei der Neubesetzung der Vip-Chefetage

Potsdam

Einer der wichtigsten öffentlichen Posten in Potsdam könnte heute neu vergeben werden: Die Neubesetzung der Geschäftsführung des Potsdamer Verkehrsbetriebs ( Vip) ist an diesem Mittwoch einziges Thema einer Sitzung des Aufsichtsrats. Am Abend soll in einer Gesellschafterversammlung bereits eine Entscheidung getroffen werden.

Nachfolge von Vip-Chefs ist am Mittwoch Thema im Aufsichtsrat

Es geht dabei um die Nachfolge von Oliver Glaser und Martin Grießner, deren Verträge im Mai 2019 überraschend aufgelöst worden waren. Doch die Neubesetzung verläuft nach MAZ-Informationen nicht ohne Konflikte. Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) soll sich demnach über die Favoriten der Findungskommission hinwegsetzen wollen.

Die Position ist bedeutsam. Die solide Aufstellung des gesamten öffentlichen Personennahverkehrs in Potsdam liegt in der Hand des Vip. Neben der Modernisierung des Fuhrparks von Bus und Bahn und der Suche nach genügend Fahrpersonal gilt dabei vor allem die Erweiterung des Straßenbahnnetzes nach Krampnitz als größte Herausforderung. Gerade dies ist eine Aufgabe, an der die einstige Geschäftsführung gescheitert war. Das Projekt hat mehrere Jahre Zeitverzug, viele Fragen sind ungeklärt.

Personalsuche kostete 180.000 Euro

Um eine geeignete Nachfolge zu finden, haben die Stadtwerke als Mutterkonzern des Vip viel Geld in die Hand genommen. 180.000 Euro sind nach MAZ-Informationen an zwei Personaldienstleister geflossen, um die Auswahl und Besetzung der Interims-Lösung und der dauerhaften Geschäftsführung zu erfüllen.

Die Suche soll extrem schwierig gewesen sein, heißt es aus der Branche. Deutschlandweit seien sämtliche Fachleute in den Verkehrsunternehmen angefragt worden. Das Problem dabei sei vor allem die jüngste Führungskrise des Vip gewesen. „In der Branche weiß jeder, dass man als Geschäftsführer des Verkehrsbetriebs Potsdam keines natürlichen Todes stirbt“, sagte der MAZ ein Insider.

Schuberts persönlicher Favorit ist kurzfristig abgesprungen

Doch auch die Entscheidungsfindung vor Ort hatte offenbar Konfliktpotenzial. Nach MAZ-Informationen hatte sich Oberbürgermeister Schubert bei der Position der technischen Geschäftsführung gegen die Kandidaten-Empfehlung der Findungskommission gestellt. Stattdessen sollte ein anderer Bewerber aus der Endrunde dem Aufsichtsrat empfohlen werden. Die Gründe dafür sind unbekannt.

Vor allem hat sich nun aber ein unerwartetes Problem ergeben: Schuberts persönlicher Favorit ist kurzfristig abgesprungen. Ob der Kandidat, den die Findungskommission empfohlen hatte, nun noch zur Verfügung steht, ist zur Stunde offen. Damit könnte der Posten des Technik-Chefs der Verkehrsbetriebe noch länger unbesetzt bleiben.

Interims-Chef Balisch aus dem Rennen – es muss eine Frau werden

So wird dem Aufsichtsrat heute vermutlich nur eine Personalie vorgestellt: die kaufmännische Geschäftsführung. Auch hier soll sich Schubert durchgesetzt und auf die Gleichberechtigung gepocht haben. Er bestand nach MAZ-Informationen auf eine Frau, um auch beim Vip eine paritätische Geschäftsführung einsetzen zu können.

Damit war allerdings ein aussichtsreicher Bewerber aus dem Rennen: Seit Mai 2019 hat Monty Balisch nach dem Weggang von Glaser und Grießner interimsmäßig sowohl die technischen als auch die Aufgaben kaufmännischen Aufgaben des Vip übernommen. Zuvor hatte er das Controlling im Mutterkonzern verantwortet.

Balisch war Favorit und gilt im Vip und der Branche als beliebt und erfolgreich

Balisch hatte sich dem Vernehmen nach als dauerhafter kaufmännischer Geschäftsführer im Vip beworben und gehörte auch zu den Favoriten der Findungskommission. Sowohl innerhalb des Vip als auch in der Branche heißt es, der 45-Jährige habe in den letzten Monaten vorbildliche Arbeit geleistet und auch große Unterstützung und Sympathie bei seinen Mitarbeitern erlangt.

Monty Balisch ist derzeit interimsmäßig Alleingeschäftsführer des Verkehrsbetriebs Potsdam. Er soll sich für die kaufmännische Geschäftsführung beworben haben. Quelle: Peter Degener

Um eine Frau und einen Mann an der Spitze der Verkehrsbetriebe zu haben, soll Mike Schubert eine Kandidatin nach oben gesetzt haben, heißt es.

Es handele sich um eine Berlinerin, die Erfahrung in der Geschäftsführung ganz unterschiedlicher Branchen aufweist, so im medizinischen Bereich, in einer Wohltätigkeitsorganisation, aber auch bei einem Berliner Transportunternehmen.

Aufsichtsrat hat keine Unterlagen zur Personalangelegenheiten bekommen

Der Aufsichtsrat selbst weiß von alledem offenbar nichts. Wie die MAZ erfuhr, sei zwar bereits Mitte Dezember zur heutigen Sitzung eingeladen worden – die inhaltlichen Unterlagen, die üblicherweise zwei Wochen vor der Sitzung zur Verfügung gestellt werden, habe es diesmal aber nicht gegeben.

Angesichts der Tragweite der Personalentscheidung wirft diese Geheimniskrämerei bei Mitgliedern des Aufsichtsrates Fragen auf.

Ex-Technikchef Glaser ist jetzt bei „ Eurobahn “ in Düsseldorf

Der einstige Vip-Technikchef Oliver Glaser hat seit einigen Tagen übrigens einen neuen Job: Er ist seit Jahresbeginn der operative Geschäftsführer des deutschen Zweigs von Keolis, einer Tochter der staatlichen Eisenbahn Frankreichs.

In Deutschland bietet Keolis von Düsseldorf aus unter dem Namen „ Eurobahn“ Schienenpersonennahverkehr an – vorwiegend in Nordrhein-Westfalen.

Von Peter Degener, Anna Sprockhoff und Rainer Schüler