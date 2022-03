Krampnitz

Den polnischen Nachnamen von Burghardt Przykopanski kann man nur schwer aussprechen. Alle Welt nennt ihn deshalb „Chico“. Wer auf dem Weg von Potsdam nach Fahrland ist, kommt zwangsläufig an seinem „Krampnitz-Imbiss“ vorbei, der direkt an der Baustellenzufahrt für Potsdams neuen Stadtteil liegt. 10.000 Menschen sollen dereinst dort leben.

Sieben Familien sind längst da. Chico ist seit seiner Geburt vor 68 Jahren hier. Er ist Krampnitzer in dritter Generation. Sein Opa kam in den 1930er Jahren, als die Wehrmachts-Kaserne entstand, die künftig zum Wohnen dienen soll. Ihm und seiner Familie gehört bis heute Land direkt neben dem Entwicklungsgebiet. Seit Jahrzehnten bauen sie Gemüse an, halten Hühner, Gänse, Enten.

Jugend mit den sowjetischen Truppen in der Nachbarschaft

In seiner Kindheit und Jugend prägte die unmittelbare Nähe der von sowjetischen Truppen genutzten Kaserne das Leben vor Ort. Ein wenig verklärt er diese Zeit. „Wir sind als Kinder rüber und haben im Russenmagazin Schokolade bekommen. Die haben mal Kirschen genommen oder Äpfel geklaut. Wir haben den erwachsenen Soldaten das Fahrradfahren beigebracht. Es war sehr entspannt“, sagt Burghardt Przykopanski.

In den Sechziger Jahren ging er in Fahrland zu Schule, machte eine Lehre als Polsterer und Dekorateur. „Ich bin dann aber auf den Bau gegangen – da hat das Geld gestimmt“, sagt er. In den Achtzigern wechselte er in die Gastronomie, arbeitete im Parkrestaurant auf der Insel Neu Fahrland, bis man ihn in die Seerose an der Havelbucht abwarb. Auch an der Badewiese in Groß Glienicke stand Przykopanski schon hinterm Tresen, bis der Laden abbrannte.

Die Currywurst läuft immer. Quelle: Julius Frick

Im Sommer 2018 eröffnete er seinen Imbiss in Krampnitz

In den Neunziger Jahren wechselte Chico erneut die Branche, transportierte Autoersatzteile, machte den LKW-Schein. Es folgten mehr als 20 Jahre als Kraftfahrer, in denen er den Kontinent durchfahren und Landmaschinen und Lebensmittel rund um Deutschland transportiert hat. „Das hab ich bis 2015 gemacht, dann hatte ich meinen ersten Herzinfarkt, kurz danach den zweiten.“ Das Fahren wurde ein zu großes Risiko. Er hörte auf. Seit dem dritten Herzinfarkt war er arbeitsunfähig. „Ich darf nichts Schweres heben, nicht lange sitzen oder stehen, habe Bluthochdruck und Diabetes“ erzählt er, während Zwiebeln und Ei brät. Sein schlechter Gesundheitszustand hat ihn zu einem der ersten Krampnitzer Unternehmer gemacht.

Denn als die Abbrucharbeiten auf dem Entwicklungsgebiet Krampnitz neben seinem Haus begannen, sah Przykopanski seine Chance wieder zu arbeiten und von dem Mega-Projekt zu profitieren. Im Sommer 2018 eröffnete der Frührentner den Imbiss und hofft in erster Linie auf die Bauarbeiter als Kunden. „Aber da passiert noch nicht viel. Da waren bislang fast nur Archäologen und der Kampfmittelräumdienst – davon kann ich nicht leben.“

Schnitzel, Ei, Bratkartoffeln und Kaffee – und ein gesprächiger Imbissverkäufer. Quelle: Peter Degener

Currywurst Pommes, Eisbein, Wurstspies

Seine Kundschaft fand er trotzdem. Das sind größtenteils Handwerker von der Straße, Urlauber, die vorbei fahren, Spaziergänger und Radfahrer, auch die Fahrländer. „So einen Imbiss gibt’s ja sonst nicht!“, sagt er. „Currywurst Pommes läuft, Eisbein und Wurstspies läuft, Leberkäse und Nackensteak auch“, zählt er die Renner seines Menüs auf. Für Vegetarier ist die Luft in seinem Laden dünn: „Ich hab Pommes mit Spiegelei und Käsebrötchen“, überlegt Chico.

Buddy ist immer in der Nähe von Chico. Quelle: Peter Degener

Seine Frau Petra ist die Stütze im Hintergrund. „Sie macht die Spieße, kocht die Eisbeine, friert sie ein.“ Wenn es gerade mal ruhiger im Laden ist, hat er immer noch Buddy als Gesellschaft – eine Mischung aus Labrador, Dackel und Schweizer Schweißhund.

Neue Tische und Hocker aus dem alten Krampnitz-Ahorn

Der Kern des Krampnitz-Imbiss ist eigentlich ein alter Transporter. Der einstige „Curry Royal“-Wagen vom Vorbesitzer hat sich aber seit Jahren keinen Zentimeter bewegt, sondern wurde zur Rückwand eines kleinen Gastraums Marke Eigenbau. „Hier ist nicht viel Gekauftes dabei“, sagt Chico. Die tragenden Balken hat er sich bei einer Großbaustelle organisiert und vor dem Schreddern bewahrt. Später hat er alte Türen aus Opas Haus eingebaut.

Der Krampnitz-Imbiss ist im Kern ein alter mobiler Imbiss-Wagen. Quelle: Peter Degener

Vor dem Wagen und seiner kleinen Hütte stehen Bierzelt-Garnituren und eine gemütliche selbstgezimmerte Bank unter Schirmen. Vor einiger Zeit musste für die Bauarbeiten in Krampnitz ein kanadischer Bergahorn an der Straße neben seinem Imbiss weichen. „Der war fast 200 Jahre alt. Wir haben die Ringe gezählt“, sagt Chico. Auch dieses Holz wurde nicht geschreddert, sondern dient für neue Tische und Hocker. Die einfachen Bierzeltgarnituren kommen weg.

Doch auch der umtriebige Burghardt Przykopanski will es bald etwas ruhiger angehen. „Zwei Jahre mach ich noch, dann bin ich 70 und das reicht“, sagt er. In seinem endgültigen Ruhestand wird er die Entwicklung des neuen Stadtteils Krampnitz beobachten. Hätte man doch gleich nach dem Abzug der Russen saniert und es nicht verfallen lassen, ärgert er sich. Er hatte nun 30 Jahre lang ein Idyll vor seiner Haustür. Abends hat man Wildschweine gehört, die Falken flitzten vorbei. „Hier herrscht Ruhe, die absolute Ruhe. Das werde ich vermissen, wenn es losgeht.“

Von Peter Degener