Krampnitz

Stadt und Land bremsen die Entwicklung des neuen Stadtteils Krampnitz im Potsdamer Norden. Nach einem gemeinsamen Gespräch zwischen der Potsdamer Bauverwaltung, dem Ministerium für Infrastruktur (MIL) und der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg ist klar: Krampnitz wird mittelfristig nur bis 5000 Einwohner entwickelt – und auch das nur „unter der Voraussetzung, das die Verkehrserschließung insbesondere für Radfahrer und Fußgänger untersetzt wird“, erklärte Potsdams Baubeigeordneter Bernd Rubelt (parteilos) am Mittwochabend im Hauptausschuss.

„Eine weitere Entwicklung über 5000 Einwohner hinaus bedarf der Lösung der verkehrlichen Situation und des Planfeststellungsbeschlusses für den Ausbau der Tram“, so Rubelt. Das bedeutet: Ohne Tram bliebe der neue Stadtteil im Norden deutlich kleiner. Alle bauplanerischen Aktivitäten würden jetzt auf die Stufe „Krampnitz 5000“ angepasst, so Rubelt. Zahlreiche Bebauungspläne sind bereits im Verfahren, um den Bau einer Schule und der Errichtung eines Stadtteilzentrums an der B2 zu ermöglichen.

Ausbau auf 10.000 Einwohner erst mit der Tram

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) bestätigte auf Nachfrage, dass der zweite Entwicklungsschritt auf die geplanten 10.000 Einwohner „klar abhängig von der Lösung der ÖPNV-Frage“ sei. „Sonst macht der ganze Stadtteil wenig Sinn“, so Schubert. Der Fördermittelbescheid über 2,6 Millionen Euro, den Infrastrukturminister Guido Beermann ( CDU) erst am Dienstag der Stadt überreicht hatte, sei für Schubert ein Bekenntnis zum Projekt. „Das Land hält an Krampnitz fest, aber das Projekt muss besser am zeitlich Machbaren ausgerichtet werden“, sagte Schubert. Die Fördermillionen dienen vorrangig dem Umbau des Heizhauses der einstigen Kaserne zu einer modernen Energiezentrale für das Quartier.

Das alte Heizhaus der Kaserne wird zur Energiezentrale. Quelle: Bernd Gartenschläger

Neu Fahrlands Ortsvorsteherin Carmen Klockow (Bürgerbündnis) mahnte beim Baubeigeordneten Rubelt die Information der Bürger entlang der geplanten Trassen an – etwa des Radschnellwegs, der von Krampnitz durch eine Siedlung in ihrem Ortsteil über den Sacrow-Paretzer Kanal ins Stadtzentrum führen soll. Bislang befindet sich das Projekt des Radschnellwegs noch in der Vorplanung. Rubelt sagte zu, dass Anwohner involviert würden. Er könne angesichts der Untersagung öffentlicher Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie keine Zusagen über Termine für Bürgerversammlungen machen.

Von Peter Degener