Wasserzeichen, Mikroschrift und Bundesadler: Die Gutscheine, mit denen sich Menschen aus Risikogruppen kostenlose FFP2-Masken holen können, sind gegen Fälschungen gut gesichert. Die rund 34 Millionen Coupons wurden eigens in der Bundesdruckerei angefertigt, „damit nur berechtigte Personen bei den vom Bundesministerium für Gesundheit geförderten Masken zum Zuge kommen“, wie es in einer Pressemitteilung der Staatsdruckerei heißt.

Zum Kreis der berechtigten Personen zählen demnach Menschen über 60 Jahre und Personen mit Vorerkrankungen. Trotzdem haben am Dienstag auch Potsdamer Eltern die Berechtigungsscheine erhalten – inklusive offiziellem Schreiben der Bundesregierung – adressiert an ihre Kleinkinder, die noch im Kita-Alter und eigentlich kerngesund sind.

FFP2-Berechtigungsscheine für Kleinkinder

Eine von ihnen ist MAZ-Redakteurin Saskia Kirf, die am Dienstagabend ein Schreiben der Bundesregierung an ihren dreijährigen Sohn im Briefkasten findet. „Ich dachte erst, es sei Werbung“, sagt Kirf, „oder vielleicht sogar ein Impftermin für Dezember, oder für sonst irgendwann.“ In dem Umschlag befinden sich dann aber ein zweiseitiger Brief und zwei Berechtigungsscheine für FFP2-Masken, die ihren Sohn berechtigen, sich zweimal sechs Schutzmasken „mit hoher Schutzwirkung“ gegen Vorlage seines Personalausweises in einer Apotheke seiner Wahl abzuholen. „Eigenbeteiligung: 2,00 Euro“.

„Ich wollte meinen Augen nicht trauen und habe den Brief zweimal gelesen“, sagt Kirf. Ihr Sohn sei als Kind von unter sechs Jahren laut Corona-Eindämmungsverordnung von der Maskenpflicht ausgenommen, habe keine chronischen Krankheiten und schon gar keinen Personalausweis. „Ich verstehe das nicht, er ist ein völlig gesundes Kind.“ Die falsch versendeten Masken-Gutscheine sind offenbar kein Einzelfall. Allein aus Kirfs Bekanntenkreis haben sich mehrere Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet bei ihr gemeldet, die ähnliche Schreiben an ihre Kinder im Vorschulalter erhalten haben.

Krankenkassen verschicken die Masken-Gutscheine

Aus Datenschutzgründen werden die Berechtigungssscheine allein durch die rund 140 gesetzlichen und privaten Krankenkassen verschickt. Offenbar haben es die Kassen bei der Auswahl der berechtigten nicht ganz so genau genommen. Auch in den sozialen Netzwerken häufen sich Meldungen von überraschten Empfängern der Masken-Coupons

Die Potsdamerin kritisiert, dass Arbeitslose, Menschen mit geringem Einkommen oder in Kurzarbeit bei der Finanzierung der Masken überhaupt keine Unterstützung bekommen, während die Berechtigungsscheine für FFP2-Masken anscheinend vollkommen wahllos verschickt werden. „Viele Familien können sich die Schutzmasken nicht leisten und wir bekommen sie geschenkt.“ Sie und ihr Ehemann könnten sich die Masken selbst kaufen. Die Berechtigungsscheine ihres Sohnes will sie an jemanden weitergeben, der sie wirklich braucht.

