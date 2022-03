Potsdam

Kein einziges Mal spricht Kateryna Perevoznyk (26) den Namen des Mannes aus, der gerade dabei ist, ihre Heimat zu zerstören. Und doch begleitet Wladimir Putin jeden Schritt dieses kummervollen Spaziergangs durch Potsdam. Bergmann-Klinikum, Schiffbauergasse und zurück. Bassinplatz. Holländisches Viertel. Kateryna Perevoznyk kann nicht innehalten in diesen Tagen. Sie kann die Ruhe nicht ertragen. Sie kann das Alleinsein nicht ertragen. Nicht das Stillsitzen, das Warten. „Jeder leidet anders“, sagt Kateryna Perevoznyk. „Die einen weinen, andere gehen in sich.“ Sie bleibe eben in Bewegung. Seit „er“ den Krieg über ihr Land gebracht hat, flüchtet sie sich in die Arbeit. Am liebsten sind ihr die Nachtschichten. Sie schlafe ohnehin kaum noch, denn ihre Familie, ihre Freundinnen und Freunde kämpfen zu Hause ums Überleben.

Kateryna kam vor drei Jahren aus der Ukraine nach Potsdam

Kateryna Perevoznyk ist in der Ukraine geboren und aufgewachsen. Dort hat sie sich mit einem Jura-Studium und einer Ausbildung zur Krankenschwester eine Zukunft aufgebaut, über der seit Langem schon ein Schatten lag. Und dennoch zögerte Kateryna, als sich vor drei Jahren die Gelegenheit bot, in Deutschland zu arbeiten. „Ich konnte kein Wort Deutsch. Ich hatte ja kaum eine Vorstellung davon, wie die Buchstaben aussehen. Ich dachte mir: Das wirst du nie schaffen...“ Es ist die Mutter, die Kateryna damals den entscheidenden Schubs gibt. „Sie meinte, das wäre eine Option für mich, weil der Krieg seit der Annexion der Krim 2014 nah war.“ Die Mutter macht sich Sorgen, wie es für ihr einziges Kind weitergeht. Also sagt Kateryna: „Ich bin jung, ich bin ungebunden, warum nicht ein anderes Land, eine andere Kultur kennenlernen?“ Sie habe sich immer lebendig gefühlt, wenn sie sich weiterentwickeln konnte.

Deutsch spricht Kateryna nun fließend und nahezu akzentfrei. Die Arbeit auf der Gastroenterologie des Klinikums bereitet ihr Freude. Das Team dort, sagt sie, sei das beste überhaupt. Alle vier Monate fliegt sie nach Hause in die ostukrainische Millionenstadt Charkiw. Zum letzten Mal war sie im Dezember 2021 dort: Der Vater (46) hatte Geburtstag, sie hat ihn überrascht. Zwar zogen die russischen Truppen da bereits hinter der nahen Grenze auf. Dennoch ahnte beim Abschied niemand, dass Charkiw schon bald in Schutt und Asche liegen würde.

Charkiw wird zerstört und sie muss von Potsdam aus zusehen

„Meine Schule ist zerstört, alles, was mir vertraut ist, ist nicht mehr wiederzuerkennen“, sagt Kateryna. „Es gibt keinen Strom, kein Wasser, keine Lebensmittel. Es wird von Stunde zu Stunde schwieriger für die Menschen. Er vernichtet meine Stadt. Das, was dort passiert, sieht nur nach Tod aus.“ Täglich liest Kateryna von Raketen- und Luftangriffen, von Toten, Verletzten und Verwüstung. Mittendrin: ihre Familie.

Charkiw im Osten der Ukraine ist die zweitgrößte Stadt des Landes. Quelle: Emergency Service Of Ukraine/dpa

Gehen oder bleiben? Diese Frage stellt sich nicht für alle Menschen in der Ukraine. Katerynas Freunde Nikita (26) und Ruslan (27) etwa dienen beim Militär. Sie versucht, Kontakt zu den beiden zu halten. Wo genau sie im Einsatz sind und was sie erleben, dürfen sie ihr nicht sagen: „Aber wenn ich in 24 Stunden nicht wenigstens einmal von ihnen höre, bin ich krank vor Angst“. Auch ihre Kolleginnen von der Kinderintensivstation, auf der sie in Charkiw gearbeitet hat, sind geblieben: „Sie befinden sich seit dem ersten Tag im Keller. Sie beatmen Patienten, sie bringen Kinder zur Welt.“

Flucht vor dem Krieg aus der Ukraine nach Potsdam lange überlegt

Katerynas Mutter, ihre Tante und die Großeltern haben die Chance zu gehen ergriffen. Mit Potsdam und Kateryna als Ziel muss man diese Chance als golden bezeichnen – und doch hat die Familie eine Woche lange überlegt. Im Krieg wird eine Woche zur Ewigkeit, sagt Kateryna. „Aber ich verstehe auch, dass meine Mam und meine Großeltern so lange Nein gesagt haben. Du lässt ja dein ganzes Leben von jetzt auf gleich zurück – und die Menschen, die dir nah sind.“ Allen voran Katerynas Vater. Wenn sie über ihn spricht, bricht ihre Stimme: „Wenn wir weinen, sagt Papa nichts. Seine Ruhe wirkt so stark, sie tut uns gut.“

Ohne schwere Koffer aus der Ukraine nach Potsdam geflüchtet

Katerynas Familie war noch nie zuvor in Potsdam: „Obwohl ich mir das von Herzen gewünscht habe. Aber meine Mam macht am liebsten, was ihr vertraut ist. Wenn etwas außergewöhnlich ist, wird sie nervös. – Wenn im Nachbarhaus eine Rakete einschlägt, kommt man aber doch auf andere Gedanken...“ Und so sind Mutter und Tante, Oma und Opa doch in den Westen aufgebrochen. Zu einer Reise ohne Gepäck, weil niemand da war, der einen schweren Koffer hätte tragen können. Zu einer Reise, bei der niemand auf dem Bahnsteig gestanden und gewinkt hat, denn der Vater und der Onkel – Männer in wehrfähigem Alter – dürfen nicht nur das Land und die Stadt nicht verlassen, sie durften nicht einmal den Bahnhof betreten.

Hier können Sie helfen Wer Wohnraum zur Verfügung stellen kann, meldet sich bitte per E-Mail bei der Koordinierungsstelle der Stadt Potsdam unter der Adresse Ukraine-helfen@rathaus.potsdam.de Sachspenden werden über das Hilfeportal www.helpto.de angeboten.

„Papa wird kämpfen. Er will, dass meine Mam, meine Großeltern und ich ein Zuhause haben. Dass wir, wenn das irgendwann alles vorbei ist, zurückkehren können. – Alle sind so wütend und wollen helfen, egal wie. So fühlt sich Papa auch.“ So fühlt sich sogar dessen Mutter. „Meine andere Oma will nicht weg aus der Ukraine. Auch sie hat sich freiwillig gemeldet. Sie will für das Militär kochen, sie will unsere Jungs wenigstens mit einer warmen Suppe unterstützen.“ Die Kriegsoma ist Mitte 70 – und sie ist Russin.

Die Familie von Kateryna Perevoznyk ist mit Chihuahua Masis und Mops-Dame Peschenka (Keks) vor dem Krieg aus der Ukraine nach Potsdam geflüchtet. Quelle: privat

Samstagnacht hat Kateryna ihre Lieben an der polnisch-ukrainischen Grenze endlich wieder in die Arme schließen können. Eine Kollegin und deren Freundin waren mit ihr dorthin gefahren, um die Familie und die zwei Hunde abzuholen. Zunächst wollte Kateryna alle in ihrem kleinen Apartment unterbringen. Doch das Klinikum hilft: Es stellt eine Wohnung zur Verfügung, kostenfrei. „Ich danke allen so sehr“, sagt Kateryna. „Ich hätte nie gedacht, dass man so schnell so eng miteinander sein kann. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass das nicht in einem Krieg passieren würde.“

Klinikum, Schiffbauergasse, Holländisches Viertel. In den nächsten Tagen wird Kateryna ihrer Familie Potsdam zeigen. Sie wird jeden Tag versuchen, Vater Denis, Nikita und Ruslan zu erreichen. Wird das Beste hoffen und auf das Schlimmste gefasst sein. „Wenn jetzt nichts dazwischenkommt – ob das Gott ist oder unsere Armee. Wenn jetzt nichts dazwischenkommt, dann wird er weitergehen, dann war die Ukraine nur der erste Schritt.“ Kateryna Perevoznyk gibt den Opfern einen Namen, nicht dem Täter.

Von Nadine Fabian