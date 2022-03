Potsdam

Sigurd Doebel hat keine Erinnerungen mehr daran, wie er auf den Pferdewagen kam. Er weiß nicht mehr, wie der Großvater das Gespann durch die tödliche Winterlandschaft lenkte, vorbei an hochbeladenen Fuhrwerken, die auf eisglatter Straße liegengeblieben waren, vorbei an Hungernden und Frierenden, die sich zu Fuß durchzuschlagen versuchten, vorbei an Sterbenden und Toten. Er kann sich weder an den überheizten Zug erinnern, der ihn weiter in Richtung Westen brachte, noch an das Gedränge in den Waggons. Er weiß nur noch, dass der Mutter plötzlich Blut über die Stirn floss und bald das ganze Gesicht bedeckte. „Hier setzt meine Kindheitserinnerung ein“, sagt Sigurd Doebel.

Er war dreieinhalb, als Mutter, Großmutter und Großvater mit ihm das Gut bei Allenstein (Olsztyn) in Ostpreußen verließen und sich wie Hunderttausende vor der Offensive der Roten Armee auf die Flucht begaben – und doch hat der Krieg von ihm Besitz ergriffen, viel mehr noch als er es all die Jahre wahrhaben wollte. Heute, mit 80 Jahren, holen Sigurd Doebel in seinem Salon in der imponierenden Berliner Vorstadt in Potsdam lang vergessene Erzählungen und verschüttete Erinnerungen ein: Es sind die Bilder aus Kiew, Charkiw und Mariupol, die in ihm wüten und ihn aufwühlen. Die Bilder von brennenden Häusern und rauchenden Trümmern, von verzweifelt fliehenden Frauen und Kindern. „Ich kann das eigentlich gar nicht ansehen, was in der Ukraine passiert“, sagt Sigurd Doebel. „Mein Gott!“

Sigurd Doebel und seine Mutter flohen im Januar 1945 aus Ostpreußen. Quelle: Julius Frick

Erna Moskal hat schlecht geschlafen, nachdem sie sich am Telefon zu einem Gespräch bereit erklärt und den Termin notiert hatte. Täglich schaltet sie im Arbeitszimmer den Fernseher ein und blättert die Zeitung durch: einschlagende russische Raketen, kilometerlange Militärkonvois, mutige Ukrainer, die sich Panzern und Soldaten in den Weg stellen. „Das löst bei mir ein reines Gewitter aus“, sagt Erna Moskal. „Das, was man im Krieg erlebt hat, wird nie vergehen. Der Krieg sitzt tief in einem drin.“

Königsberg war ihre Heimat, aber Potsdam war ihr Heiligtum

In einem Monat begeht Erna Moskal ihren 90. Geburtstag. Sie war zwölf, als sie ihr Zuhause in Königsberg (Kaliningrad) verlor: Gleich zweimal wurde die Familie bei den Luftangriffen im August 1944 ausgebombt, doch die Mutter wartete bis zum letzten Augenblick: Erst am 30. Januar 1945 – sowjetische Truppen standen bereits in einem Vorort – bestiegen Mutter und Kind den Zug. Ihr Ziel: Potsdam. Hier lebten einst die Großeltern, hier warteten die unverheirateten Tanten. „Potsdam war jedes Jahr in den Sommerferien ein Muss“ sagt Erna Moskal. „1000 Kilometer! Im Zug acht Stunden. Königsberg war immer meine Heimat. Potsdam war immer mein Heiligtum – ich habe keinen Sommer ausgelassen.“

Erna Moskal war zwölf, als ihr mit der Mutter die Flucht aus Königsberg nach Potsdam gelang. Quelle: privat

Wie lange sie im Winter 1945 unterwegs war, weiß sie heute nicht mehr, nur noch, dass sich der Zug quälend langsam voranschob und oft hielt. „Wir hatten es mit vielen Unterbrechungen zu tun, mit vielen Hindernissen“, sagt Erna Moskal. Obwohl sie sich gut erinnert, geht sie selten ins Detail. „Je mehr mich die Leute fragen, desto mehr verdränge ich“, sagt sie und erzählt nach einem Moment der Stille doch von den Tieffliegern. Einige Male waren Kampfflugzeuge aus dem Himmel auf die Bahnstrecke herabgestoßen und hatten die Flüchtenden beschossen. „Ich fand es furchtbar, unter dem Zug Deckung zu suchen“, sagt Erna Moskal. „Ich hatte schreckliche Angst, dass er losrollen würde, wenn wir noch darunter liegen. Man wusste nie, ob der Tod einen nicht einholen würde. – So etwas vergessen Sie nicht. Es kommt immer wieder hoch, gerade jetzt.“ Dennoch verfolgt Erna Moskal die Nachrichten. Sie will wissen, was los ist. Muss es wissen.

Luftkämpfe über dem Himmel von Potsdam beobachtet

Wenn die Tiefflieger kamen, drückte die Mutter ihn und den Bruder in diese eine Ecke. „Da stand man nun und hörte die Flugzeuge herangrollen“, sagt Volker Schobeß. Mit seinen sechs Jahren habe er die Gefahr nicht ernstgenommen. „Für uns Kinder war der Krieg ein Abenteuer. Obwohl Granaten über uns hin und her rauschten, spielten wir im Garten unbekümmert weiter. Manchmal war das Geräusch so stark, dass man meinte, es raste ein Eisenbahnzug über uns hinweg. Wir haben auch Luftkämpfe beobachtet: Die Kondensstreifen standen wie Zeichnungen am blauen Himmel. Wir hatten keine Angst, das war alles weit, weit weg.“

Volker Schobeß (mit Brille) hat als Sechsjähriger im Zweiten Weltkrieg die Bombardierung von Potsdam erlebt. Quelle: Julius Frick

Doch im April 1945 war der Krieg mit einem Mal ganz, ganz nah. Die Sirenen heulten in Potsdam nun öfter. Bei Fliegeralarm suchten die Nachbarn rund um die anheimelnde Sonnenlandstraße Schutz im nahen Wald. Mit Hunderten zogen Volker Schobeß, der Bruder und die Mutter durch die Dunkelheit hinaus in die Pirschheide. „Damit uns die Bomber nicht sehen, herrschte im Menschengedränge Rauchverbot. Wer sich doch eine ansteckte, wurde angeschrien: Ausmachen, ausmachen! – Wir Kinder hatten keine Panik. Erst die Erwachsenen haben uns mit ihrer Angst angesteckt.“

Krieg in der Ukraine verändert für die Potsdamer noch einmal alles

Volker Schobeß ist nun 83 und er ist wie Sigurd Doebel und wie Erna Moskal in diesen Tagen aufgerieben. „Es ist eine harte Zeit“, sagt er. „Vietnam, Jugoslawien, Syrien – der Krieg in der Ukraine ist nicht der erste nach dem Zweiten Weltkrieg, aber er berührt mich viel, viel mehr.“ So empfinden es auch Sigurd Doebel und Erna Moskal: Dieser Krieg, sagen sie, verändert im Herbst des Lebens noch einmal alles.

Volker Schobeß (83) veröffentlicht regelmäßig militärhistorische Bücher. Er sorgt sich vor allem um eine liebe Freundin in der Oblast Kaliningrad. Quelle: Julius Frick

Im Fall von Volker Schobeß hat das auch mit der Sorge um Galina zu tun, mit einer innigen Freundschaft und späten Liebe. Die um einiges jüngere Russin lebt in der Oblast Kaliningrad. Galina heißt im wahren Leben nicht Galina – wir haben den Namen geändert, weil sie seit Jahren Repressalien im Putin-Russland erleidet. Besonders schwierig wurde es für sie, als Galeristen, Museums- und Ausstellungsmacher ins Visier der Staatsmacht gerieten, weil sie den Blick nach Westen richteten, anstatt den Patriotismus zu preisen. Galina hat ihren Beruf im Kulturbetrieb verloren. Es hieß, sie germanisiere.

Potsdamer berichtet, wie der Krieg gegen die Ukraine Familien trennt

„Diese Situation hat mich schon sehr bedrückt“, sagt Volker Schobeß. Nun aber sei das Leben in der russischen Exklave durch den Überfall auf die Ukraine noch schwerer geworden. „Die Inflation ist gravierend, die Versorgung droht zusammenzubrechen. Familien werden auseinandergerissen.“ Galinas Cousine zum Beispiel lebt in der Ukraine, ihr krebskranker Mann steckt mitten in der Chemotherapie. „Er hat sich von seiner Frau vor zwei Wochen verabschiedet, ist mit einer Kalaschnikow verschwunden und nicht wiedergekommen.“ Volker Schobeß legt die Hände vors Gesicht. „Von einigen Bekannten sind die Söhne gefallen – für was?“

Erna Moskal (89) ist Ministerialrätin a.D. – obwohl sie die Nachrichten bedrücken, verfolgt sie aufmerksam die Entwicklung in der Ukraine. Quelle: Julius Frick

Auch Erna Moskal hat Kontakte nach Kaliningrad. Viele Freunde hat sie dort seit dem Fall des Eisernen Vorhangs gefunden. Sie sagt: „Es ist ein Gewinn und beruhigt mich, dass in meinem Königsberg so nette Menschen wohnen.“ Ständig ist sie in Kontakt, telefoniert, mailt – und denkt nun wieder oft daran, was ihr die Mutter einst zuraunte, wenn es in den letzten Kriegstagen hieß: „Die Russen kommen!“

Potsdamerin: „Putins Krieg – nicht der Krieg der Menschen“

Wenn sich die Hausgemeinschaft im Keller einschloss und das Herz fast stillstand. Wenn jemand die Klinke herunterdrückte, die Tür auftrat und Soldaten kamen, um zu nehmen, was man nehmen konnte, und eine der Frauen mit sich zu zerren. „Denk nicht, dass das die Russen sind!“, habe die Mutter ihr immer und immer wieder gesagt. „Denk nicht, dass das die Russen sind! Denk immer daran, dass es auch andere Menschen gibt als die, die Angst und Schrecken verbreiten. – Dieser Krieg“, sagt Erna Moskal, „ist Putins Krieg, es ist nicht der Krieg der Menschen.“ Und dennoch habe sie mit jedem Kriegstag mehr die Sorge, dass sich die Welt im Hass vom russischen Volk abwendet.

Sigurd Doebel ist Orthopäde. Er kam im Alter von dreieinhalb Jahren mit Pferdewagen und Zug nach Potsdam. Quelle: Julius Frick

Er wirkt gefasst und doch liegt in seinem Blick Schmerz. Er hält die Arme vor der Brust verschränkt – das hat nichts Abwehrendes, es scheint eher so, als müsste sich Sigurd Doebel selbst ein wenig Halt geben, wenn er erzählt. Sie hatten damals Kriegsgefangene auf dem Gut. Die Männer halfen, das Land zu bestellten. Einer von ihnen begleitete die Familie auf der Flucht: Vasil. „Für mich war das immer ein Russe“, sagt Sigurd Doebel. „Heute denke ich, dass er aus der Ukraine stammte, denn der andere Russe und die Polen sind auf dem Hof geblieben.“ Vasil hat den Jungen durch den Kriegswinter ’45, in dem die Temperaturen auf 25 Grad unter Null fielen und sich der Schnee meterhoch auftürmte, über weite Strecken getragen. Nein, sagt Sigurd Doebel. Nein, er halte sich nicht für traumatisiert. „Aber ich habe nicht erwartet, dass mich das so sehr bewegt. Das ist etwas Neues für mich. Ich bin ein Typ, der nicht am Wasser gebaut hat – im Gegenteil! Aber das jetzt ist doch zu viel. Jetzt kommt alles wieder hoch.“

Nun zeigen sich vor allem die Erinnerungen an die Mutter, an diese kräftig gebaute, praktisch veranlagte, realistische Ostpreußin, die eher ein „Reiß dich zusammen!“ donnerte als zu beschwichtigen, und die es doch nie verwinden konnte, dass sie ihre Heimat verlassen musste. Die jahrelang auf den Ehemann wartete, der doch nie aus dem Krieg zurückkehren würde, und auch nach Jahren im Frieden nicht bereit war, ihn für tot erklären zu lassen. „Ich denke, ohne diese Art, die sie hatte, wären wir nicht rausgekommen“, sagt Sigurd Doebel mit erstickter Stimme.

Krank auf der Flucht von Ostpreußen nach Potsdam

Er war krank geworden damals auf dem Treck, hatte hohes Fieber bekommen, so dass die Mutter in Marienburg (Malbork) entschied, medizinische Hilfe zu suchen. Der Junge wurde kuriert, doch die Familie verlor sich in der überfüllten Stadt aus den Augen. Der Großvater und Vasil warteten am Bahnhof. Mutter, Großmutter und Kind an der Brücke über die Nogat. Flüchtlinge drängten über dieses Nadelöhr gen Westen. Wehrmachtssoldaten jagten in dieselbe Richtung – die Mutter nutzte schließlich die Gelegenheit, auf einem der Lastwagen („Die Kanone hing noch hinten dran!“) mitzufahren. So gelangten die Frauen mit dem Jungen nach Danzig. Sie fanden Obdach in der Marienkirche, schliefen auf dem Steinfußboden und ergatterten nach mehreren erfolglosen Versuchen einen Platz im „Mutter mit Kind“-Zug. Ein Soldat , der sich unerlaubt in den Zug zwängte, wollte seinen Karabiner ins Gepäcknetz werfen, traf aber nicht. Der Gewehrkolben schlug der Mutter auf den Kopf. Blut – Blut und fremde Frauen, die der bewusstlosen Mutter aus Schnee und Tüchern einen kühlenden Verband anlegen – die Szene hat sich Sigurd Doebel ins Gedächtnis gegraben. Das Ruckeln des Zuges. Die Querung der Oder in Küstrin. Die Frauen wie sie „Nun ade, du mein lieb’ Heimatland“ anstimmen.

Bombardierung Potsdams im Keller und Erdbunker erlebt

Der Weg von Ostpreußen nach Potsdam ist für Sigurd Doebel und Erna Moskal lang und entbehrungsreich. Niemand in den Zügen weiß, ob oder wann er ankommen wird – und dass die ersehnte Sicherheit nur eine vorläufige ist. Am 14. April 1945 legen rund 500 Bomber der Royal Air Force Potsdams historische Stadtmitte in Schutt und Asche. Fast 1600 Menschen kommen dabei ums Leben. Es ist der letzte alliierte Luftangriff auf Nazi-Deutschland in dieser Größenordnung. Volker Schobeß erlebt die „Nacht von Potsdam“ in einem Keller im Westen der Stadt, Erna Moskal in einem Keller am Rande des Zentrums, Sigurd Doebel in einem von Bauern ausgehobenen Erdbunker im zehn Kilometer nördlich gelegenen Dorf Fahrland.

„Es hörte sich an, als schlüge jemand mit größter Wucht auf eine riesige Pauke, die unmittelbar an meinem Ohr stand, und ein Riese rüttelte unaufhörlich an unserem Zuhause“, sagt Volker Schobeß. Die größte Angst aber machen ihm die Erwachsenen: ihre hysterischen Schreie, das Beten auf den Knien. Erna Moskal hat das Gefühl, sie sei auf hoher See: „Die alte Villa war fest gebaut, aber alles schwankte.“ Sie weiß nicht mehr, wie viele Luftalarme sie durchgestanden hat. Doch nie vergesse sie „das schreckliche Gefühl, wenn man abends ins Bett ging und nicht wusste, wann die Sirene wieder heulte und ob man überhaupt wieder aufstehen konnte am nächsten Morgen.“ Sigurd Doebel ist nur der Moment in Erinnerung, als man aus dem Verhau zurück ins Freie kroch. Die Erwachsenen jammern, die Mutter nimmt ihn auf den Arm: „Die Stadt brannte – in meiner Erinnerung sah es aus wie das Morgenrot.“

Potsdamer wünschen sich Frieden für die Ukraine

Sigurd Doebel (80), Volker Schobeß (83) und Erna Moskal (89). Ein Orthopäde, ein Militärhistoriker, eine Ministerialrätin a.D. – Kriegskinder. Vor 77 Jahren haben sie erlebt, was für ungezählte Kinder in der Ukraine zum Alltag geworden ist: das Warten auf den Einschlag, der hoffentlich niemals kommt, Abschiede, die vielleicht für immer sind. „Das Schlimmste war nicht, dass wir ausgebombt wurden oder dass wir geflohen sind“, sagt Erna Moskal. „Das Schlimmste war, dass man von Jetzt auf Gleich all die lieben Menschen verloren hatte, dass wir so plötzlich auseinandergingen und uns nicht wiederfanden außer durch Zufall.“ Auf dem Tisch liegen Fotoalben, der Kalender, ein Kugelschreiber. Erna Moskal geht die Termine durch, die sie für die nächsten Tage verabredet hat. Beschäftigung tut gut. Draußen auf dem Balkon blühen die ersten Tausendschönchen. „Frieden ist ein besonderes Geschenk“, sagt Erna Moskal. „Es gibt nichts Besseres als Frieden.“

Von Nadine Fabian