„Sieh, wie ich mich bewege“ heißt die Ausstellung, die noch bis zum 23. März in der Popup Galerie Blitztauf in der Charlottenstraße 100 zu sehen ist.

Die gebürtige Litauerin Kristine Narvida zeigt hier eine Auswahl ihrer Arbeiten. Sie arbeitet mit Öl auf Leinen. Narvida hat in Riga an der Lettischen Kunstakademie visuelle Kommunikation studiert. Seit zehn Jahren lebt sie in Potsdam. Nach Deutschland zog sie ihre Liebe zur deutschen Kultur, nach Potsdam die kreative Atmosphäre, die hier herrscht.

Gemalt hat die 44-Jährige schon immer. Doch erst seit zwei Jahren hat die Mutter von vier Kindern mehr Zeit für die Kunst. Seitdem hat sie ein Atelier im Rechenzentrum, von dem sie sagt, es sei „ein sehr schöner Ort“.

Schachspieler, träumendes Mädchen und tanzende Menschen

Das Thema „Sich bewegen“ hat sie in ihren Bildern auf unterschiedliche Art und Weise dargestellt. Da gibt es die Motive, die mit Bewegung zu tun haben: Der Junge, der auf dem Kopf steht, die tanzenden Mädchen oder das tanzende Paar. „Bewegung ist für mich auch geistige Bewegung“, erklärt die Künstlerin. Deshalb finden sich in der Ausstellung auch die Arbeit mit dem träumenden Mädchen, die beiden Schachspieler, das Selbstporträt von Narvida und das Porträt eines Verwandten, den sie sehr geliebt hat. Von Freundschaft und Vertrauen sprechen die beiden Mädchen auf einer Bank.

Narvidas Bilder sind selten bunt, eher dunkel aber nicht düster, zum Teil verträumt. Sie selbst nennt sie mysteriös und geheimnisvoll.

Eine Kunstsammlung wächst an

Seit der Eröffnung in der vergangenen Woche zeigen die Potsdamer großes Interesse an der Ausstellung. Zwei Bilder hat die Künstlerin bereits verkauft.

Narvida hat sofort zugesagt, als die Betreiberin der Futur-Eins Galerie und Ideengeberin von Blitztauf, Nora Fritz, ihr angeboten hat, hier auszustellen.

Während im vorderen Raum die aktuelle Ausstellung zu sehen ist, entsteht in einem der hinteren Räume eine wachsende Sammlung von Kunstwerken der Künstler, die hier bereits ausgestellt haben.

Auch Arbeiten von Kristine Narvida werden hier nach dem 23. März sichtbar bleiben. Bis sind sie täglich, außer am Sonntag, von 11 bis 19 Uhr zu sehen.

