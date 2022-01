Potsdam

In der schier unendlichen Geschichte um die Zukunft der Biosphäre, übt nach der SPD und der Linken nun auch die CDU Kritik an den Plänen der Stadt – und an ihrem Vorgehen.

Mit der Parole „Mehr Volkspark fürs Volk“ fordert die CDU Potsdam Nord-West einen Sportpark – und moniert im gleichen Atemzug dass der Bürgerdialog gar keiner sei. Die Stadt, die am Freitagabend ihr Konzept für eine General-Überholung der 20 Jahre alten Tropenhalle im Volkspark vorgelegt hatte, übergehe die Bürger vielmehr.

„Ein Bürgerdialog“, betont die CDU in einer Pressemitteilung, „ist ein Format der Beteiligung. Er ermöglicht Politikern, sich ein Gesamtbild zu machen und die Wünsche und Bedürfnisse der Bürger zu berücksichtigen. Soweit die Theorie.“

CDU Potsdam Nord-West: „Über die Köpfe der Bürger hinweg“

Die Praxis sehe anders aus: „Der groß beworbene Dialog des Oberbürgermeisters zur Biosphäre wurde zur reinen Alibiveranstaltung, nachdem der OB sein Konzept zunächst zwei Stunden vor dem Dialog der Presse kommunizierte, dies dennoch bis heute nicht einsehbar zur Verfügung stellt und damit über die Köpfe der Bürger hinweg vorab Tatsachen schaffen wollte.“

Bornstedter Feld soll nicht zur Schlafstadt verkommen

Ob Remisenpark, ob Insel Nedlitz, ob Biosphäre – es scheine System zu werden, „den Bürgerwillen zu umschiffen“, meint die CDU Potsdam Nord-West und verspricht, weiter auf den Volkspark achten. Das sei wichtig, weil Bornstedt wächst, der Volkspark aber hingegen immer kleiner werde. „Das ist alles andere als bürgernah“, so Anke-Britt Möhr, Vorsitzende der CDU Potsdam Nord-West.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Bornstedter brauchen kein Hotel im Volkspark, keine Touristen. Sie brauchen mehr Volkspark fürs Volk.“ Wenn Bornstedt nicht zur Schlafstadt verkommen solle, brauchen man dort neben Restaurants vor allem eins – einen Sportpark im Volkspark mit Fitness, Wellness, Beachvolleyball, Squash, Multifunktionssporträumen und Angeboten für die Jugend wie Indoor Skatepark, Kletterpark.“

Von MAZonline/nf