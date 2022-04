Potsdam

„Von zwölf bis 62, Anwälte, Maler und Arbeitslose – das können alle spielen“, beschreibt Sven Thiele den Sport, den er seit sieben Jahren betreibt: Kubb. Mit Beginn der schönen Jahreszeit wird das Spiel wieder populärer und am Samstag ist Sven Thiele Mitveranstalter des größten Kubb-Turniers Potsdams. Doch was ist dieses „Kubb“ eigentlich?

Kubb alias Wikinger-Schach

Das Spiel ist auch als Wikinger-Schach bekannt. Es ist wohl das, was man unter einer Nischensportart versteht. Gerade einmal 18 Mitglieder hat der Kubb-Verein in Potsdam. Im vergangenen Jahr gründeten ihn Anja Rosenick und Sven Thiele. In der jetzigen Konstellation spielt die „Mannschaft“ allerdings schon seit etwa zwei Jahren. Sie sind einer von zwölf Vereinen im Deutschen Kubb-Bund.

Kubb-Turnier am 9. April in Potsdam Am heutigen Samstag findet von 10 bis ungefähr 18 Uhr das Mixed Masters Kubb-Turnier im Sportforum Waldstadt in der Drewitzer Straße statt. 24 Teams treten an – jeweils ein Mann und eine Frau pro Team. 15 Euro kostet die Teilnahme pro Team. Ein Platz ist noch frei – die Anmeldung beginnt um 9.30 Uhr.

Zu Beginn spielten sie noch in einem Hinterhof in der Waldstadt. Doch je größer die Gruppe wurde, desto schwierige wurde es, dort zu spielen. Deshalb entschieden sich Thiele und Rosenick, die Betreiber des Sportforums in der Waldstadt anzusprechen. Nun treffen sich die „Kubber“ von April bis Oktober jeden Montag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 20 Uhr, um zu trainieren. Vorausgesetzt das Wetter lässt es zu. Zwar sind schwankende Temperaturen für den Sport kein großes Problem, doch gerade der Wind kann den ein oder anderen Wurf ungünstig beeinflussen.

Strenge Regeln im Kubb-Turnier

Wenn man Kubb spielt, dann ist man nur lose an die Regeln gebunden. Das Spiel funktioniert dabei auch in vereinfachten Weisen. Beim Turnier wird nach den offiziellen Regeln gespielt, nach welchen das Spielfeld immer gleich aufgebaut ist: fünf Meter breit und acht Meter lang. An den beiden gegenüberliegenden Fünf-Meter-Linien werden jeweils fünf 15 Zentimeter hohe und sieben Zentimeter breite Kubbs, auch Bauern genannt, in gleichmäßigen Abständen aufgestellt. In der Mitte des Feldes steht ein 30 Zentimeter großer König.

Simpel gesagt, ist es Ziel des Spiels, jeden Kubb des Gegners und dann den König umzuwerfen. Für diese Aufgabe bekommt man sechs 30 Zentimeter lange Hölzer, welche optisch und haptisch einem Staffelstab sehr ähnlich sind. Vor allem geht es bei dem Sport darum, dass man „geschickt und mental stark ist“, so Thiele. Aber auch Lockerheit ist ein wichtiger Aspekt dieses Sports. „Natürlich ist manch einer hier auch ehrgeizig, aber am Ende des Tages kann man immer noch zusammen ein Bier trinken“, sagt Thiele.

Sowohl beim Zuschauen und gerade, wenn man es selbst spielt, sind die Regeln schnell verstanden. Und selbst wenn man die Regeln nicht sofort begreift – Kubb ist ein sehr familiärer Sport. „Natürlich gibt es Unterschiede zwischen erfahrenen Spielern und Neulingen. Aber das heißt nicht, dass hier nicht auch die ‚Außenseiter‘ gewinnen“, sagt Sven Thiele, „der Sport ist auch sehr von der Tagesform abhängig. Das Schöne an diesem Sport ist eben, dass wir hier alle auch Freunde sind. Hier macht sich niemand über andere lustig.“

Von Nick Wilcke