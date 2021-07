Innenstadt

Der Künstlerbedarf Boesner will im Potsdamer Kreativquartier an der Plantage seine erste Filiale in Brandenburg eröffnen. „Wir hatten eine Anfrage von Boesner. Wir haben zwar keinen Platz für einen Mega-Laden auf 3000 Quadratmeter wie in Berlin. Aber man könnte einen kleinen Laden mit 600 Quadratmetern und Veranstaltungsflächen etablieren“, sagte Christopher Weiß, der Investor des Kreativquartiers, am Freitag der MAZ.

Bebauungsplan für Kreativquartier müsste geändert werden

Doch es gibt ein Problem: Anfang der Woche hat der Bereich Stadterneuerung im Rathaus die Ansiedlung aus baurechtlichen Gründen abgelehnt. „Im Bebauungsplan sind nur kleine Läden mit 100 Quadratmeter Verkaufsfläche erlaubt“, sagt Weiß. Und der B-Plan solle nicht geändert werden, um die kleinen Händler in der Innenstadt nicht durch große Konkurrenten zu gefährden. Für Weiß ist das unverständlich: „Wir reden über die neue Potsdamer Mitte, das ist Innenstadt. Boesner holt Menschen an den Standort und ist eine Bereicherung“. Zugleich habe das Rathaus empfohlen, dass man gemeinsam mit Boesner Flächen rund um die Brandenburger Straße suchen könne.

Für eine Änderung des Bebauungsplans müsste sich also die Politik stark machen. Der Stadtverordnete Sascha Krämer (Linke) hätte damit kein Problem, solange dieser Handel nicht die subventionierten Flächen im Quartier nutze. „Diese Flächen müssen für die Kunst- und Kreativschaffenden zur Verfügung stehen“, so Krämer. Die Idee des Künstlerbedarfs sei charmant, aber man müsse auch mit den Nutzern reden, inwiefern es sinnvoll ist, dort eine solche Kette zu installieren. Unter den Nutzern des benachbarten Kreativhauses Rechenzentrum gibt es auch andere Ideen – etwa für einen genossenschaftlich selbstorganisierten Künstlerbedarf.

Grünen-Fraktionschefin Saskia Hüneke empfiehlt ebenfalls eine tiefergehende Prüfung der B-Planänderung. „Man kann nicht einfach sagen: Geht an die Brandenburger Straße! Wenn das ein tragfähiges Konzept, ist wäre das eine gute Lösung. Denn das Geld für die geförderten Mieten im Kreativquartier muss an anderer Stelle auch erarbeitet werden“, so Hüneke.

Kreativquartier wird nicht „KQSMOS“ heißen

Ein Konfliktpunkt ist unterdessen ausgeräumt. Das Kreativquartier wird keinen neuen Namen bekommen und bleibt offiziell „Kreativ Quartier Potsdam“. Von mehr als 1100 abgegebenen Stimmen im Online-Voting hätte sich eine Mehrheit dafür ausgesprochen, teilt der Immobilienentwickler Glockenweiß am Freitagvormittag mit. Auch die Fachjury kam am Donnerstagabend zu diesem Ergebnis. „Es kommt erstaunlich häufig vor, dass am Ende der Arbeitstitel das Rennen macht“, sagte Tim Renner in der dreistündigen Jurysitzung.

Sechs von mehreren Agenturen entwickelte Namen standen zur Wahl. Vor allem an dem Vorschlag „KQSMOS“ hatte es kritik geben – was als Hommage an das Kreativhaus Rechenzentrum mit dem Kosmos-Mosaik gedacht war, wurde als dreiste Aneignung empfunden. Im Online-Voting erhielt „Kreativquartier“ 33 Prozent der Stimmen, „KQSMOS“ kam auf 25 Prozent. „Wir können damit jetzt alle abholen“, sagt Weiß zur Jury-Entscheidung.

