Innenstadt

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) spricht sich für den Erhalt des Kreativhauses Rechenzentrum an der Breiten Straße aus. Dessen Zukunft in direkter Nachbarschaft zur Garnisonkirche ist zwar offen – doch was die Kultur- und Kreativwirtschaft im Haus inhaltlich vorzuweisen hat, reicht ihrer Meinung nach weit über die Plantage hinaus. „Hier schlägt ein kreatives Herz der Landeshauptstadt. In dem Bau der Ostmoderne ist in den vergangenen Jahren ein unglaublich kreativer und lebendiger Sozialraum entstanden“, findet Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD).

Kreativhaus Rechenzentrum feiert sechsten Geburtstag

Ihr Haus hat das „Büro Kosmos“ des Vereins FÜR e.V., der viele der Kreativen im Rechenzentrum nach außen vertritt zwei Jahre lang mit 120 000 Euro aus dem Europäischen Sozialfonds gefördert. Diese Förderung endet nun vorerst. Doch das Fazit der Geldgeberin ist ein klares Statement für den Erhalt des Ortes: „Das Rechenzentrum ist ein Freiraum, eine Insel alternativer und selbstbestimmter Kultur, ein Ort der Begegnungen, der Experimente, der Transformation. Und damit eine perfekte Ergänzung des städtischen Umfelds mit barocker Stadtarchitektur, Neubauten, dem Kulturministerium und dem rekonstruierten Turm der Garnisonkirche“, erklärt Schüle auf MAZ-Anfrage.

Geburtstage, Ausstellungen, Ateliers und eine Demo Seit sechs Jahrenexistiert das Kreativhaus Rechenzentrum bereits und ist in dieser Zeit zum größten soziokreativen Zentrum Brandenburgs gewachsen. Der Geburtstag wird am 1. September ab 17 Uhr begangen. Es folgt eine ganze Festwoche vom 6. bis 12. September. Auch der 100. Geburtstagdes Science-Fiction-Autors Stanislaw Lem am 10. September soll in diesem Zusammenhang gefeiert werden, denn immerhin hat der Schriftsteller sich ausgiebig mit dem Kosmos befasst – einer wichtigen Marke des Rechenzentrums. Wer sich schon vorhereinen Eindruck verschaffen will, kann am Sonntag, 22. August, zum Tag der offenen Ateliers viele Räume und Künstler des Hauses kennenlernen. Am 15. Septemberrufen die Nutzer zu einer Demo für den Erhalt des Rechenzentrums auf. Start ist um 17 Uhr vor dem Kreativhaus.

Ein nachhaltiges Ergebnis der Förderung war Symposium „Über-Eck“ über das Kosmos-Mosaik an der Fassade des Rechenzentrums, ein weiteres Projekt die Open-Air-Ausstellung „Transformale“, die die Plantage mit ihren unterschiedlichen Zeitschichten zum Kern künstlerischer Arbeiten machte. Ein reich bebilderter Katalog dieser Schau ist nun fertiggestellt und für zwölf Euro im Büro Kosmos selbst, sowie lokalen Buchhandlungen erhältlich.

Anja Engel, die Kulturmanagerin der Stiftung SPI, die das Rechenzentrum betreibt, sagt: „Durch das Büro Kosmos hat das Rechenzentrum einen Schub bekommen. Wenn man das Programm und die Verknüpfung der Nutzer fördert, erstrahlt das Potenzial des Hauses. Das ist nicht allein aus den Mieteinnahmen zu stemmen.“ Für den noch jungen FÜR e.V. war das Geld allerdings nicht nur Chance, sondern auch Herausforderung. „Es fällt uns schwer, die nötigen Eigenmittel für solche Projekte aufzubringen“, sagt Frauke Röth vom Büro Kosmos. Neue Förderanträge werden daher trotz der Aussicht auf weitere Mittel vorerst nicht vom Verein gestellt.

Nora Fritz in ihrer Galerie und Kunstshop futureins im Rechenzentrum Potsdam. Quelle: Peter Degener

Galerie „futur eins“ jetzt auch als Webshop

Die Vielfalt des Rechenzentrums ist in den vielen Fluren nur zu erahnen. Einen Einblick gewährt die Galerie „futur eins“, die gleich am Eingang im Rest des Verbindungsbaus zur abgerissenen Rechnerhalle mit Förderhilfe entstanden ist. Die Künstlerin Nora Fritz hatte dazu die Initiative ergriffen. „Kauft Kunst von den lebenden Künstlern“, sagt sie und bietet vor Ort und online unter www.futur-eins.gallery Werke von über 50 Künstlern an. Darunter sind Gemälde, Fotografien, Collagen, Bücher, Papierkunst, Porzellan und Siebdrucke.

Von Peter Degener