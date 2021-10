Babelsberg

Wie alt die Orgel der Babelsberger Friedrichskirche ist, kann selbst „Orgel-Papst“ Andreas Kitschke nicht schlüssig sagen. „Klanglich ist sie von 1953.“ Das Orgelgehäuse ist Jahrgang 1913, der klassizistische Überbau und viele Pfeifen datieren auf 1853. Sogar Pfeifen der längst verschwundenen Bethlehemkirche auf dem Neuendorfer Anger hat man verbaut.

„Das klingt im ersten Eindruck ganz gut“, sagt Kitsche, bei genauem Hinhören aber nicht so schön, vor allem nicht warm. Und sie wird pneumatisch angesteuert, was einen irritierenden Effekt für Organisten hat: Weil der Luftdruck von der Taste bis zum Ventil der Orgelpfeife eine Weile braucht, kommt der Ton deutlich nach dem Tastendruck. Bei schnellem Spiel kommt der Spieler schnell mal durcheinander.

„Orgel-Papst“ Andreas Kitschke erklärt vor der Kunstauktion die Eigenheiten des Instruments, das saniert werden soll. Quelle: Varvara Smirnova

Das soll sich ändern. Für rund 500.000 Euro will man die Stückwerkorgel mit dem am Sonntag auch vernehmlich teils quetschigen Klang neu aufbauen, sanieren, harmonisieren, auf mechanische Steuerung umrüsten. Die Orgelbaufirma Schuke, einst aus Potsdam, hat die Ausschreibung gewonnen, kann aber erst beginnen, wenn das Geld da ist; und es sind bislang nur 130.000 Euro in der Sammelbox.

Damit das etwas besser wird, hat man am Sonntag eine Kunstauktion veranstaltet – die erste in diesem Gotteshaus, wie Pfarrer Ronny Hauske sagte: „Wir werden noch viele weitere brauchen, um das Geld zusammenzubekommen.“ Sogar Kunstmäzen Hasso Plattner habe man angeschrieben. „Doch der interessiert sich eher für Rockmusik“, sagt Hauske: „Er spielt ja selbst E-Gitarre. Vielleicht gibt er mal ein kleines Konzert bei uns.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rund 60 signierte und limitierte Kunstwerke hatte der Leipziger Auktionator Michael Ulbricht mitgebracht zu der Versteigerung, bei der auch schon mal gleich das erste Gebot den Zuschlag bekam. Knapp 20 Teilnehmer schauten zu, ein halbes Dutzend kaufte auch. Wie viel am Ende zusammenkam, konnte Ulbricht nicht sagen: „Wir müssen abwarten, ob auch alle Zahlungen eingehen.“

Auch diese Modezeichnung von Wolfgang Joop wurde versteigert. Quelle: Varvara Smirnova

Durchaus namhafte Künstler waren vertreten, darunter Joseph Beuys, Marc Chagall, Henri Matisse, Juan Miro, Pablo Picass0, Max Klinger, Wolfgang Mattheuer, Helge Schneider, Armin Müller-Stahl und Wolfgang Joop. Während ein paar Chagall-Farblithographien weggingen und Michael Triegels „Oberaletsch“ für fast 1000 Euro das teuerste verkaufte Objekt war, wollte keiner das angekündigte Hauptwerk „Bär und Elfe“ von Max Klinger haben. Kleiner Trost für die Potsdamer: Wenigstens eine der beiden großformatigen Modezeichnung von Joop fand einen neuen Eigentümer.

Von Rainer Schüler