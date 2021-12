Potsdam

Hans Michael Sander wollte am Mittwochmorgen noch schnell die letzte Weihnachtspost verschicken. Doch im Briefkasten bei ihm um die Ecke in der Dortustraße war kein Platz mehr. „Die Briefe quollen schon aus dem Briefschlitz. Das sah fast aus, als wäre die Post tagelang nicht abgeholt worden“, vermutete Sander.

Recht hatte er. Zwei Tage lang konnte der Briefkasten nicht geleert werden, weil das Schloss kaputt war, bestätigte Anke Blenn, Pressesprecherin der Deutschen Post. Normalerweise wird der Kasten zweimal täglich geleert. Kein Wunder also, dass er nach zwei Tagen schon aus allen Nähten platzte.

Weihnachtsbriefe haben Hochkonjunktur

„Weihnachtskarten und –briefe haben momentan Hochkonjunktur. Zum vierten Advent und zu Wochenbeginn vor Heiligabend werden im Jahresvergleich die meisten Briefe von Privatkunden verschickt“, berichtete Blenn. Neben den Unmengen von Weihnachtsbriefen verarbeitet DHL aber vor allem Pakete. Kurz vor Weihnachten sind das etwa eine Million am Tag in Berlin und Brandenburg, normalerweise sind es rund 800.000.

Nicht nur vor den Postfilialen konnte man in den letzten Tagen lange Schlangen beobachten, auch die Briefkästen wurden vermehrt genutzt. Vor allem der Kasten in der Dortustraße sei aufgrund seiner Lage beliebt, auch weil viele umliegende Firmen ihre Geschäftspost dort einwerfen. Deshalb sei der Kasten ohnehin schon sehr voll gewesen, so Blenn.

Am Mittwochnachmittag konnte ein Techniker den überquellenden Briefkasten reparieren, der daraufhin wieder regulär geleert werden konnte. Die angestaute Post sollte gerade noch rechtzeitig zum Fest ankommen, der 22. Dezember gilt als Stichtag für die letzten Weihnachtsbriefe. Hans Michael Sander ist lieber auf Nummer sicher gegangen und hat seine Briefe direkt bei der Post abgegeben, damit sie noch rechtzeitig vor Weihnachten ankommen.

Von Lena Köpsell