Ein sonniger Mittwochnachmittag am Platz der Einheit. Zwölf Frauen und ein Mann stehen im Kreis, reiben sich Arme und Beine und lachen dazu schallend. Eine der Frauen ruft: „Wenn man die Lachcreme öffnet, dann kichert sie.“ Sie beginnt in hohen Tönen zu gackern, die anderen machen mit. Einige Passanten bleiben stehen – auch sie müssen grinsen, das Lachen steckt an.

Einmal im Monat lädt Lachyoga-Lehrerin Anne Ludwig auf der Wiese im Potsdamer Zentrum zum gemeinsamen Gackern, Kichern und Prusten ein, kostenlos können alle, die Lust haben, den Bildungsforum-Lachclub (BiLa) besuchen. Ludwig ist seit 2014 als Lachyoga-Lehrerin im Einsatz. Auf die Frage, wie man auf diesen Beruf kommt, antwortet sie: „Das ist meine Berufung. Schon immer habe ich gerne laut gelacht. Ich bin als Unterhalter und Mitreißer geboren.“ Sie glaubt fest an die wissenschaftliche Theorie, dass auch falsches Lachen Glückshormone freisetzt: „Wenn ich mit dem falschen Fuß aufstehe, lache ich mich im Spiegel an und es geht mir direkt viel besser“.

Fake it until you make it

Wie Lachen auf Kommando funktioniert? Man tut so, als würde es einem gut gehen, setzt ein breites, erzwungenes Grinsen auf, damit Glücksgefühle ausgeschüttet werden. Ergebnis: Es geht einem dann wirklich gut. „Fake it until you make it!“, sagt Ludwig. Frei übersetzt: „Tu so als ob, bis es so ist.“

Zunächst hat Lachyoga keine großen Gemeinsamkeiten mit dem herkömmlichen Yoga, die körperliche Betätigung ist nebensächlich. „Beide Yogaformen kommen aber ursprünglich aus Indien“, erzählt Ludwig. „Ein Arzt, Dr. Madan Kataria, hatte 1995 herausgefunden, dass es gar keine Witze braucht, um zu lachen.“ Lachen funktioniere auch ohne Grund.

Auf dem Platz der Einheit eröffnet Ludwig inzwischen die zweite Lacheinheit. Noch immer stehen alle im Kreis, sie ruft in die Runde: „Wir pflanzen Lachblumen und zum Gießen reicht ein halber Liter Lachwasser.“ Alle Teilnehmer tun so, als würden sie eine Gießkanne in der Hand halten und lachen. Je häufiger sie die imaginäre Blume gießen, desto lauter wird das Lachen. Eine halbe Stunde dauert der Lachclub, dann verabschiedet sich Anne Ludwig – natürlich lachend.

Mit einem Schmunzeln auf den Lippen nach Hause

Ihr Ziel ist es, dass alle glücklich und mit einem Schmunzeln auf den Lippen nach Hause fahren. Dass jemand in der halben Stunde nicht lachen musste, sei ihr noch nie passiert, erzählt die Trainerin. Da alle freiwillig mitmachten, sei bei allen eine Grundbereitschaft zum Lachen da. Ludwigs Vision ist es allerdings, auch Workshops für Personengruppen anzubieten, die in ernsteren Berufen arbeiten oder mehr unter Stress leiden. „Für Banker zum Beispiel als teamfördernde Maßnahme“, sagt sie.

Der kostenlose Bildungsforum-Lachclub ist immer am ersten Mittwoch im Monat von 15 bis 15.30 Uhr.

Von Jennifer Bongards