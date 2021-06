Potsdam

Am Donnerstagnachmittag entwendete ein Potsdamer in einem Lebensmittelgeschäft in der Großbeerenstraße Blumendünger und floh per Fahrrad. Ein Ladendetektiv folgte ihm. Der Tatverdächtige begab sich in ein Autohaus und bat um Hilfe. Da der Ladendetektiv in das Autohaus folgte und die Situation angespannt wirkte, wurden beide des Gebäudes verwiesen.

Der Mann soll dann auf dem Hinterhof das Diebesgut in eine Mülltonne gepackt und sich entfernt haben, wobei ihm der Detektiv bis zur Wohnung folgte. Dort konnten die Polizeibeamten dann beide antreffen. Es wurde Anzeige wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. Der Potsdamer erstattete Anzeige gegen den Ladendetektiv wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung.

Von MAZonline