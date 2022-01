Golm

Es ist nicht nur der größte Wissenschaftsstandort des Landes Brandenburg, sondern auch ein Dorf: Golm. Da führen Wege durch Felder, auch manches selten genutzte Gleis. Ein Bahnübergang im Süden des Ortsteils führt über eine eingleisige Trasse, wird nur von Landwirten genutzt – und ist unbeschrankt. Allein ein Andreaskreuz weist auf die Gefahr eines herannahenden Zuges hin.

Golmer beklagen lautes Pfeifen von Zügen in jeder Nacht

Weil der Übergang in einer Kurve liegt, muss ein Zug sich durch lautes Pfeifen bemerkbar machen. „Es wird zweimal gehupt, mal kürzer, mal länger – je nachdem wie der Lokführer drauf ist. Manch einer übertreibt es wirklich. Anderer tutet nur kurz an“, sagt Nadine Dreke. Sie wohnt am Rande Golms und nahe der Gleise, hat seit Monaten keine Nacht mehr ungestört geschlafen. Sie weiß: „Halb Golm bekommt diese Signale mit.“

4000 Menschen wohnen mittlerweile in dem Ortsteil im Westen Potsdams, der weit über die Stadtgrenzen hinaus als Universitäts- und Forschungsstandort mit dem Schwerpunkt Naturwissenschaften renommiert ist. „Es zeigt den Zwiespalt zwischen Golm als Hightech-Standort und der Landwirtschaft im südlichen Teil, wo der dörfliche Charakter noch erhalten ist“, sagt Golms Ortsvorsteherin Kathleen Krause (SPD) über die lauten akustischen Signale in der Nacht. Das sei zwar nicht neu, zuletzt aber wegen der Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke nach Werder verstärkt aufgetreten.

Und es hatten sich nicht nur direkte Anwohner der Gleise beschwert. „Das ist bis zum Herzberg zu hören– einmal rund um Golm. Menschen, die da wohnen, können nicht schlafen. Und das alles wegen eines unbeschrankten Bahnübergangs für einen landwirtschaftlichen Wirtschaftsweg“, sagt sie.

DB scheut die Kosten einer Bahnschranke an dem Übergang

Nadine Dreke fragte die Deutsche Bahn (DB) an und bat um Abhilfe. Doch deren Antwort war eindeutig: „Für diesen Bahnübergang ist die Sicherung gegen Gefahren gemäß den Richtlinien durch hörbare Signale der Eisenbahnfahrzeuge festgelegt. Eine darüber hinausgehende technische Sicherung ist nicht notwendig und würde zu unnötigen Kosten führen, welche von den Kreuzungspartnern zu tragen sind.“ Der Bahn ist die Schranke zu teuer. Gezahlt werden müsste sie zu gleichen Teilen von ihr selbst, vom Bund und von der Stadt Potsdam als Baulastträger an dieser Stelle.

Darauf wandte Dreke sich an den Ortsbeirat und dieser sich an die Stadt. Die Bitte: Der Oberbürgermeister solle Kontakt mit der Deutschen Bahn aufzunehmen und Möglichkeiten prüfen, die Lärmbelästigung weitestmöglich zu reduzieren.

Die MAZ fragte bei der DB nach und erfuhr: Das Nebengleis wird normalerweise nur von Güterzügen genutzt. In der Zeit zwischen 20 und 6 Uhr gab es im vergangenen Jahr durchschnittlich sechs Zugfahrten pro Nacht, manchmal nur eine, aber auch bis zu acht in den zehn nächtlichen Stunden.

Problematisch wird es, wenn Bauarbeiten auf Hauptstrecken des Regionalverkehrs zu Umleitungen zwingen, etwa bei Sperrungen auf der Berlin-Magdeburger Bahn zwischen Werder an der Havel und der Berliner Stadtbahn. „In diesen Fällen verkehren stündlich Züge der Regionalexpresslinie RE 1 über diese Verbindungskurve zum Berliner Außenring.“ Das war beispielsweise Mitte Januar der Fall.

Stadt Potsdam sagt, dass Anwohner sich direkt an Deutsche Bahn wenden sollen

Das Hilfsersuchen des Ortsbeirats wurde von der Stadt nun abgelehnt. Die Antwort aus dem Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur verweist auf gesetzliche Vorschriften und einen „Lärmaktionsplan“ der Bahn, mit dessen Hilfe sich die Anwohner informieren könnten. „Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen an bestehenden Bahnstrecken, zum Beispiel die Reduzierung der Geschwindigkeit von Zügen. Daher ist aus unserer Sicht ein Schreiben des Oberbürgermeisters an die Deutsche Bahn wenig zielführend“, lautet das Fazit der Verwaltung.

Ortsvorsteherin Kathleen Krause kann die Antwort der Stadtverwaltung nicht nachvollziehen. „Es wäre für die Landeshauptstadt viel einfacher als für einen Bürger, mit der Bahn eine Lösung zu finden.“ Sie will das nicht so einfach hinnehmen. „Zu Ostzeiten gab es an dieser Stelle eine Schranke, die nur der Landwirt öffnen konnte. Das war so üblich, ähnlich wie auf Waldwegen. Diese Lösung wollen wir der Bahn vorschlagen“, sagt Krause. Natürlich wäre auch eine richtige Schranke hilfreich. „Wenn wir wissen, was eine Lösung kostet, werden wir beantragen, dass die Stadt das übernimmt.“

