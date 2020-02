Land baut „Justizzentrum II“ in Bornstedt

Bornstedt

Das Landesjustizministerium errichtet ein zweites Justizzentrum in Potsdam. In der Pappelallee in Bornstedt sollen nach einer Mitteilung des Ministeriums vom Mittwoch drei Gerichte und der IT-Dienstleister der brandenburgischen Justiz in mehreren Neubauten an einem Standort zusammengeführt werden.

Standort für drei Gerichte und 300 Justizmitarbeiter

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, sowie das Sozialgericht und das Arbeitsgericht Potsdam sollen mit ihren insgesamt rund 300 Richtern und Justizmitarbeitern an den neuen Standort ziehen. Daneben sollen die vier geplanten Neubauten auch den Zentralen IT-Dienstleister der Justiz (ZenIT) beherbergen.

„Durch die Konzentration mehrerer Justizeinrichtungen und die gemeinsame Nutzung zentraler Einrichtungen sind kostensparende Synergieeffekte und Effizienzsteigerungen zu erwarten“, sagte Justizministerin Susanne Hoffmann ( CDU) nach einem Besuch der Liegenschaft an der Nordseite des Ruinenbergs.

Keine Angaben zum Kosten- und Zeitplan

Zum Zeitrahmen und Finanzplan konnte das Justizministerium am Nachmittag keine Aussage treffen und verwies an den Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften. Die MAZ hat dort eine Anfrage gestellt und wird diesen Text aktualisieren, sobald es Antworten gibt.

Laut Justizministerium gab es eine „enge Abstimmung mit der Denkmalpflege sowie der Stiftung Preußische Schlösser & Gärten (SPSG), damit sich die Neubauten in die Landschaft einfügen – denn der Ruinenberg gehört zum Potsdamer Weltkulturerbe.

Stadt Potsdam baut nebenan eine Gesamtschule

Bislang befinden sich mehrere Altbauten und Baracken auf dem Gelände, das derzeit unter anderem das Depot des Potsdamer Filmmuseums beherbergt. Für das Depot ist ein Umzug nahe die Filmuniversität auf das Studiogelände in Babelsberg geplant. Die Stadt Potsdam plant neben dem Justizzentrum II den Bau einer „Gesamtschule am Schloss“.

Das Areal des Landes an der Pappelallee hinter dem Ruinenberg. Quelle: Peter Degener

Bislang sind die drei betroffenen Gerichte auf vier Standorte im Stadtgebiet verteilt. Das Landessozialgericht hat seinen Sitz in der Försterstraße in der Medienstadt Babelsberg, wo das land Räume angemietet hat. Der IT-Dienstleister sitzt auf dem Regierungsstandort in der Henning-von-Tresckow-Straße. Mit zusammen über 200 Mitarbeitern werden sie die Hauptnutzer des neuen Justizzentrums.

Fünf Standorte werden zusammengeführt

Das Arbeitsgericht sitzt derzeit noch in der Comcity in der Behlertstraße, ebenfalls in angemieteten Räumen. Das Sozialgericht sitzt verteilt auf gleich zwei Standorte in der Berliner Vorstadt. Diese Teilung werde durch den Umzug beendet, kündigte Hoffmann an. Aufgrund der Anbindung des kommenden Standorts an das Potsdamer Straßenbahnnetz bedeute das Justizzentrum II „eine Erleichterung für rechtsuchende Bürger“, schreibt das Ministerium.

Justizzentrum an der Jägerallee kostete rund 49 Millionen Euro

Potsdam hat bereits ein Justizzentrum. Es war 2008 in der Jägerallee nach rund vierjähriger Bauzeit in Betrieb gegangen und hatte rund 49 Millionen Euro gekostet. Dort sind das Verfassungsgericht, Teile des Amtsgerichts sowie das Landgericht und die Staatsanwaltschaft Potsdam untergebracht. Es beherbergt etwa 500 Mitarbeiter.

Von MAZonline