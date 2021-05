Potsdam

Die Lange Brücke in der Potsdamer Innenstadt wird am Freitagnachmittag, 28. Mai 2021, ab 16 Uhr stadtauswärts in Richtung Leipziger Dreieck für Autofahrer bis zum späten Sonntagabend voll gesperrt. Grund für die Vollsperrung der Langen Brücke in Richtung Leipziger Dreieck sind Arbeiten an der Fahrbahn der Breiten Straße in Höhe des Landtags.

Autofahrer die auf der Breite Straße stadtauswärts in Richtung Leipziger Dreieck unterwegs sind, müssen einen großen Umweg fahren. Die Umleitung führt über die Dortustraße, die Yorckstraße, Am Kanal und weiter auf der Berliner Straße bis zur L40. In der Innenstadt, besonders aber auf der Umgehungsstrecke herrscht mit erhöhte Staugefahr. Autofahrer werden gebeten, den Bereich, „möglichst weiträumig zu umfahren“.

Die Griffigkeit fehlt

Die Sperrung ist erforderlich, weil die Breite Straße in Höhe des Landtags als „polizeilich geführte Unfallhäufigkeitsstelle“ gilt. Fahrzeuge haben dort bei entsprechenden Wetterverhältnissen kaum Haftreibung, die Fahrbahndecke bedarf einer grundlegenden Sanierung. Dafür wird die komplette Oberfläche der Fahrbahndecke Breiten Straße von der Humboldtstraße bis hinter der Kurve am Landtag abgefräst und neu aufgesetzt.

Bereits Anfang Mai wurde dort gearbeitet, um die „Griffigkeit der Fahrbahndecke“ zu verbessern. Dafür war die Lange Brücke stadteinwärts gesperrt. 

Von MAZonline