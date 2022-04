Potsdam

Erstmals seit zwei Jahren sind die Langen Kerls wieder bei einem öffentlichen Training zu erleben. Am Sonnabend, 9. April, ab 11 Uhr tritt die Potsdamer Traditionsgarde besonders großer Preußensoldaten im Krongut Bornstedt auf.

„Erstmals können wir wieder öffentlich trainieren“, berichtet Vorstandsmitglied Bert Vogt, „ seit zwei Jahren erfolgte das nur im geschlossenen Bereich der Havelland-Kaserne.“ Aufgrund der Corona-Auflagen war ein Auftritt der historischen Soldaten, die an die Elitegarde von König Friedrich Wilhelm I. erinnern, mit großen Besucherauflauf nicht möglich.

Interessenten für Potsdams Lange Kerls brauchen Mindestmaß

In erster Linie sei das Training in historischen Uniformen im Krongut wichtig für die Garde-Mitglieder, so Vogt weiter: „Aber wir hoffen als Verein natürlich auch auf Besucher und den einen oder anderen Gast, der Interesse an unserem Verein hat.“ Zum Training gehören alle Elemente des Exerzierens: Waffen-Handhabung, Wendungen und das Marschieren.

Der Auftritt am Samstag ist keine Rekrutierungsaktion, bei der gezielt neue Garde-Mitglieder geworben werden. Wenn aber ein Interessent dort sein sollte und er das erforderliche Maß – also eine Körpergröße von mindestens 1,88 Meter – sowie Spaß an historischen Auftritten und militärischen Manieren mitbringt, „werden die ,Langen’ auch ,geprüft’“, kündigt Vogt der MAZ an.

Wahlspruch der Langen Kerls. Quelle: bungert_f

Von Alexander Engels