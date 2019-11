Lenné-Schule: Neue Sporthalle mit Mensa wird im Zentrum-Ost gebaut

Babelsberg/Zentrum-Ost

Der Schulkomplex im Zentrum-Ost muss etwas länger auf eine Sporthallen-Sanierung warten. Die gute Nachricht: Die Halle wird deutlich größer und multifunktional.

Sporthalle mit Gymnastikraum und Mensa

Das berichtete Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) beim Stadtteilrundgang der Rathausspitze, der am Samstagmittag durch Zentrum-Ost und Babelsberg führte. „Mit der Schule haben wir besprochen, dass anstelle der bisherigen Sporthalle eine Mehrfeldhalle mit Gymnastikhalle und Mensa entstehen wird“, erklärte die Beigeordnete. Damit sei der „ursprüngliche und bereits ausfinanzierte“ Plan, den Altbau durch eine einfache Zwei-Felder-Halle zu ersetzen, vom Tisch.

Die Bildungsbeigeordnete der Stadt Potsdam, Noosha Aubel. Quelle: Friedrich Bungert

Das ist etwas überraschend, denn noch im Juni war in der Schule nichts von einem fertigen Plan bekannt. In einem Brandbrief, der damals vor allem die Mängel bei der Computertechnik anprangerte, wurde auf einen Turnhallenneubau gedrängt. Seit Jahren kämpfe man darum, „um endlich wieder den vollumfänglichen Sportunterricht für die Grund- und die Gesamtschule abdecken zu können und den weiten Weg in die Ausweichturnhallen im Klinikum oder der Stadtverwaltung abschaffen zu können“. An der Schule wäre man enttäuscht über den schleppenden Verlauf bei dem Vorhaben.

Planungskosten stehen im nächsten Stadthaushalt

Zu den Kosten und zur Zeitplanung für den nun größeren Neubau sagte Aubel nichts. Doch sollen die Planungskosten bereits in den Haushalt 2020/21 enthalten sein. Die neue Mensa soll das von der Stadt angemietete Verpflegungsgebäude auf der anderen Seite des Humboldtrings ersetzen. Das soll auch die Verkehrssicherheit für die Schüler verbessern.

Medienstadt-Schule: Klarheit bis zum Sommer

Zu einem weiteren Schulbauprojekt erhofft sich Aubel im Sommer Klarheit: eine neue Grundschule in der Babelsberger Medienstadt. Entstehen soll sie in einer sogenannten privat-öffentlichen Partnerschaft. Investor ist Friedhelm Schatz, Chef des Filmparks. „Er hat vor wenigen Tagen die Pläne für den Schulbau eingereicht – und die Unterlagen sind vollständig“, sagte die Bildungsbeigeordnete der MAZ.

Wirtschaftsprüfer nehmen Projekt unter die Lupe

Nun sei die Unternehmensberater-Agentur „ Ernst & Young“ am Zuge mit der Wirtschaftlichkeitsprüfung. „Das Projekt muss günstiger oder maximal genauso günstig sein, als wenn wir es mit dem Kommunalen Immobilienservice selbst bauen würden“, erläuterte Aubel. Das Ergebnis erwartet sie bis zum Sommer. Dann muss eventuell mit dem Investor nachverhandelt werden, um Kosten zu senken, bevor das Vorhaben der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt wird.

Medienstadt-Schule würde mehrere Probleme lösen

An dem privat-öffentlichem Schulbauprojekt hängt noch mehr: Sollte es nicht realisiert werden können, wird stattdessen am umstrittenen Standort Sandscholle gebaut. Das machte Aubel auch noch einmal deutlich. Dort würden allerdings Sportflächen wegfallen und die Stadt müsste alternative Standorte schaffen. In der Nähe – aber sehr strittig – sind Flächen im Babelsberger Wald.

Eine Bürgerinitiative hatte bereits 4600 Unterschriften gegen eine mögliche Rodung gesammelt. Das Thema war im Oberbürgermeisterwahlkampf 2018 dominant. Die Stadtverordneten haben das Projekt inzwischen auf Eis gelegt. Wie Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) Vertretern der Bürgerinitiative „Babelsberger-Wald-Muss-Bleiben“ sagte, gilt diese Zusage weiterhin.

Modell der künftigen Medienstadt mit Wohnhäusern, Hotel und einer Schule. Quelle: Peter Degener

Die Medienstadt-Schule ist Teil eines großen Ausbauvorhabens, das Schatz zwischen Marlene-Dietrich-Allee, Großbeeren- und August-Bebel-Straße vorantreibt. Neben ihm steht der Berliner Hotelbesitzer Ekkehard Streletzki als Gesellschafter hinter den Plänen. Die Dimensionen sind gewaltig: Insgesamt werden etwa 300.000 Quadratmeter Geschossfläche errichtet, wovon 60.000 für Wohnungen vorgesehen sind. Auch die Architektur wird auffällig: Vor allem an der Großbeerenstraße sollen die Häuser im bunt verspielten „ Miami Art Déco“-Stil entstehen.

Von Alexander Engels