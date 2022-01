Potsdam

Viele Fragen zum Umgang mit Geschichte beschäftigen derzeit die Potsdamer Politik und auch die Leser der MAZ. Die Umbenennung einer Straße und einer Brücke, der Wiederaufbau der Garnisonkirche und sorge Aussagen in einem Gerichtsbericht über das Teltower Kombinats Elektronische Bauelemente in der DDR-Zeit führten in diesen Tagen zu zahlreichen Zuschriften.

Aufklärung über Enver Paschas Verbrechen an der Parkbrücke

Zu: “Mörder verdienen keine Würdigung“ , 12. Januar 2022

Der Antrag auf Umbenennung der Enver-Pascha-Brücke ist überfälig, aber auch wohlfeil. Es ist ein Skandal, dass die Reste dieser Brücke diesen Namen ohne jeglichen Kommentar weiterführen. Ich halte es aber für zumindest geschichtsvergessen, den Namen einfach zu tilgen. Gerade im Fall dieser nur noch aus einer Versorgungsleitung bestehenden Restbrücke könnte der Skandal dadurch beseitigt werden, dass über die Taten von Enver Pascha sachgerecht und umfänglich aufgeklärt wird. Während es bei vielen bestehenden Straßen und Brücken ethnischen und religiösen Gruppen nicht zumutbar ist, diese zu benutzen, weshalb eine Umbenennung erfolgen sollte, ist dies hier meiner Meinung nach nicht der Fall. Auf der daneben liegenden Parkbrücke könnt angesichts der Reste der Enver-Pascha-Brücke an den Genozid an den Armeniern und den Beitrag der deutschen Außen- und Verteidigungspolitik dazu erinnert werden.

Christoph Partsch, Berlin

Dummheit der Bilderstürmerei

Zu: “General Wrangel soll Ehrenbürgerwürde verlieren“, 14. Januar 2022

Ich warte darauf das in Groß Glienicke die Ernst-Thälmann-Straße abgeschafft wird. Thälmann war ein Stalinist und huldigte dem Kommunismus, der schuld am Tod von hunderten Millionen Menschen auf der Welt bis heute ist. Scheint aber kein Problem zu sein, Hauptsache General Wrangel fällt den sozialistischen Bilderstürmen zum Opfer. Geschichte ist Geschichte und muss immer aus der jeweiligen Zeit heraus betrachtet werden. Ob uns das gefällt oder nicht. Man setzt sich mit ihr kritisch auseinander aber korrigiert sie nicht nachträglich. „1984“ lässt grüßen. Wer damit nicht umgehen kann ist zu bedauern. In einigen Jahren wird man den Kopf schütteln über die Dummheit der Bilderstürmerei zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Und vergesst bitte den Antisemiten Karl Marx nicht.

Jörg Langheinrich, Potsdam

Zur Bewertung historischer Ereignisse und Personen bedarf es wohl mehr, als den Status von Stadtverordneten. Ein Teil der Begründung zur Aberkennung der Ehrenbürgerwürde General Wrangels lautet: „Ein solches Wirken steht im Widerspruch zu den Grundüberzeugungen der repräsentativen Demokratie.“ Erst die Weimarer Verfassung 1919 begründete die repräsentative Demokratie in Deutschland. Mit der vorgenannten Aberkennungsbegründung von Stadtverordneten ließen sich so alle Personen vor dieser Zeit von der Ehrenbürgerliste tilgen. Im Übrigen spielte der Ehrenbürger Karl von Prittwitz (Generalleutnant) eine direkte Rolle im Kampf gegen die Märzaufständischen 1848.

Vielleicht wäre ein Beschluss, der Kriterien zur Einordnung und Bewertung erstellen lässt zum Umgang mit Ehrenbürgerschaften, Straßennamen und anderen historisch begründeten Sachverhalten sinnvoll, wie dies die Stadt Freiburg im Breisgau getan hat. Dann gäbe es Erklärungen und Erläuterungen - auch Tilgungen, wenn diese dementsprechend zu rechtfertigen sind.

Wolfgang Brede, Potsdam

Kein schmuckloser Bau in Teltow

Zu: “Prügel nach zu scharfem Essen?“, 17. Januar 2022

In dem Artikel wurden Behauptungen aufgestellt, die ehemalige Mitarbeiter des VEB Kombinat Elektronische Bauelemente Teltow – Stammbetrieb „Carl von Ossietzky“ als sehr verunglimpfend empfinden. Es war kein schmuckloser Bau, sondern zu damaliger Zeit ein sehr schönes Gebäude für viele nette Veranstaltungen. Den Höhepunkt dieses Artikels bildet die Aussage, dass die Brigaden zum Mittagessen antraten! Jeder ging individuell zum Mittagessen, der Produktionsprozess gestattete es gar nicht anders. Seit 1959 war ich Angehörige des Betriebes und weiß daher etwas Bescheid.

Brigitte Henschel, Kleinmachnow

„Haus der Geduld“ statt Plenarsaal an der Garnisonkirche

Zur: Debatte um ein Forum an der Plantage

Wieder einmal führen die politischen Interessen für den Aufbau der Garnisonkirche mit Kirchenschiff zu Diskussionen. Man sollte an die Haltung der Stiftung Garnisonkirche und ihre christlichen Versprechungen von 2017 erinnern oder ist die sittliche Kraft durch das Virus verloren gegangen? Viele Bürger haben zugunsten der Garnisonkirche und den Wiederaufbau Spenden bei Wind und Wetter eingesammelt. Könnte das alles umsonst gewesen sein, um unser kulturelles Erbe in alter Schönheit wieder auferstehen zu lassen, was Handwerker und Künstler einst geschaffen haben? Es bedarf der Zustimmung der Fördergesellschaft der Garnisonkirche sowie der Bürger, von denen die Steuergelder kommen. Diese haben ein Recht, angehört zu werden. Wenn zur Zeit das Geld zum Aufbau des Kirchenschiffs nicht ausreicht, dann sollte man mit Geduld abwarten und das Ziel nicht aufgeben. Eventuell könnte man sich für ein kleineres Kirchenschiff aus Holz entscheiden – ein Haus der Geduld.

Hans-Georg Reinelt, Rathenow

Die Querelen in der Stiftung Garnisonkirche sind nicht nachvollziehbar. Wer dieser Stiftung angehört muss auch für den Aufbau dahinter stehen, sonst hat er dort nichts zu suchen. Wenn man sich also für einen Wiederaufbau entschlossen hat, sollte man das auch komplett durchziehen. Alles andere wäre nur gewollt und nicht gekonnt. Schon bei der Grundsteinlegung war es für mich unverständlich, dass die Hauptverantwortliche für den Abriss, Frau Brunhilde Hanke, dort diese Ehre hatte. Der Vorschlag unseres jetzigen Oberbürgermeisters Schubert ist ein Schlag ins Gesicht eines jeden Potsdamers, der für den Wiederaufbau eines barocken Wahrzeichens Potsdams ist. Platz für den Plenarsaal gibt es genug auf dem Gelände in der Hegelallee hinter dem Amtsgericht. Die Stiftung sollte fest im Glauben bleiben und sich nicht ständig beeinflussen lassen. Alle Spender sollten ihr Geld zurückverlangen, weil sie gerade vom Vorsitzenden der Stiftung hintergangen wurden. Macht endlich Schluss mit den Diskussionen und baut die Kirche komplett wieder auf.

H.-D. Rosenfeld, Potsdam

Wie sollen Speditionen in Anwohnerstraßen anliefern?

Zu: „Posse um Falschparker im Alten Rad“, 20. Januar 2022

Ich verstehe das Problem von Herrn Rom nicht. Etwa, dass das Ordnungsamt nicht nach seiner Pfeife tanzt? Es muss doch einer Spedition möglich sein, die Ware in einer schmalen Wohngebietsstraße zuzustellen. Und das dafür vorübergehend Einschränkungen des Anwohnerverkehrs entstehen können leuchtet jedem ein. Wo bitte, Herr Rom, darf denn der LKW halten, der Ihnen zum Beispiel ein neues Sofa liefert? In der Kaiser-Friedrich-Straße?

Matthias Jaeger, Potsdam

Von MAZonline