Babelsberg

Als die Menschen im antiken Babylon mit einem hohen Turm dem Himmel nahekommen wollten, wurden sie von Gott gestraft. Das überhebliche Projekt scheiterte durch eine gottgesandte Sprachverwirrung. Wollen Filmpark-Chef Friedhelm Schatz und sein langjähriger Geschäftspartner Jan Kretzschmar von der KW-Development in der Babelsberger Medienstadt mit ihrem Turmprojekt zu hoch hinaus? Mindestens 60 Meter hoch reicht der bislang geheime Entwurf für einen kreisrunden Büroturm vom New Yorker Architekten Daniel Libeskind. Er soll wie berichtet an der Großbeerenstraße an der Ecke zur August-Bebel-Straße entstehen.

1993 wurde von einem 120 Meter hohen Turm geträumt

Es ist die Wiederkehr eines alten Traums. Der am Dienstag im Bauausschuss angekündigte Turmbau zu Babelsberg ist zwar nicht Jahrtausende alt, aber immerhin knapp 30 Jahre. Bereits 1993 wünschten sich der damalige Eigentümer des Filmstudios, der französische Konzern Vivendi, eine kühne Höhendominante für das Areal rund um das Filmstudio.

Das Modell für die künftige Medienstadt Babelsberg mit dem Turm bei der Präsentation 1994. Quelle: MAZ/Christel Köster

Ganze 120 Meter hoch sollte der „Metropolis“-Turm werden. Die Idee sah keinen klassischen Wolkenkratzer vor, sondern einen Hochhausberg. 1994 stellten der damalige Studio-Chef Volker Schlöndorff und Potsdams Oberbürgermeister Horst Gramlich (SPD) die Vision des Turms im Modell vor. Der Turm sollte neben dem historischen Tonkreuz und der Marlene-Dietrich-Halle errichtet werden – in etwa dort, wo heute die Metropolis-Halle steht.

Der "Metropolis"-Turm sollte sich über die Marlene-Dietrich-Halle erheben. Quelle: Archiv

Die Zahl der Gewerbeflächen stieg zuletzt immer weiter an

Rundum sollten 350 000 Quadratmeter Gewerbeflächen entstehen, außerdem ein Multiplex-Kino mit 25 Sälen. Der Studio-Eigentümer wollte nicht mit Filmen, sondern mit der Verwertung der riesigen Grundstücke Geld verdienen. Im Laufe der Jahre wurden die hochfliegenden Träume allerdings abgespeckt. Der Turm schrumpfte erst auf 60 Meter, später auf 40 Meter.

Im aktuellen Entwurf des Bebauungsplans für die Medienstadt sind nur noch rund 23 Meter erlaubt. Im detailverliebten aktuellen Modell der Medienstadt in Friedhelm Schatz‘ neuen Geschäftsräumen stehen an dieser Stelle flache Bürobauten. Spätestens mit dem 2005 vorgestellten Masterplan für die Medienstadt wurden auch die umliegenden Baumassen für Bürogebäude deutlich auf etwa 200 000 Quadratmeter reduziert.

Die Medienstadt Babelsberg. im Juni 2021. Unten links in der Ecke von Großbeerenstraße und August-Bebel-Straße könnte der Turm gebaut werden. Quelle: Lutz Hannemann 14482 POTSDAM

Nun also wird der Turmbau erneut versucht und mit dem weltbekannten Namen des Architekten Daniel Libeskind versehen. Der steht gleichermaßen für extravagante Gebäude und für New York, die Heimat des klassischen Wolkenkratzers, verspricht also Internationalität und womöglich einen Hingucker, der die Medienstadt Babelsberg weithin sichtbar dominieren wird.

In den vergangenen Jahren ist die lang vorbereite und abgestimmte Entwicklung der Medienstadt deutlich sichtbar geworden. Das Modell wird nach und nach umgesetzt. Die einstigen Brachen zwischen Marlene-Dietrich-Allee und Stahnsdorfer Straße sind fast vollständig mit Wohnungen bebaut. An der Emil-Jannings-Straße entstehen gerade sieben große Mehrfamilienhäuser – und wer die Zukunftspläne von Friedhelm Schatz für die Großbeerenstraße im Art-Deco-Stil kennt, ahnt, dass die einst abgespeckte Verwertung längst wieder abgesagt ist.

Nicht die alten Pläne aus den Neunziger Jahren, doch die damit verbundenen Dimensionen sind zurückgekehrt. Tatsächlich will Friedhelm Schatz mittlerweile wieder 300 000 Quadratmeter Geschossfläche errichten, 60 000 davon für Wohnungen. Eine dichte, großstädtische Bebauung wird die Medienstadt vor allem an der Großbeerenstraße prägen. Und der Traum vom Turm, die alte Prophezeiung, könnte am Ende wahr werden.

Von Peter Degener