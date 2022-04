Fahrland

Die Fraktion Die Linke drängt weiter auf den Bau eines Rad- und Fußweges von Fahrland zum Bahnhof Marquardt entlang der L92. In einem von der Fahrländer Stadtverordneten Tina Lange verfassten Antrag an die Stadtverordnetenversammlung fordert die Fraktion den Oberbürgermeister auf, die Planungsmittel für die Maßnahme „unverzüglich“ bereit- und die Realisierung in den Folgehaushalten ab 2023 sicherzustellen. Zudem soll die Stadt mit Hilfe finanzieller Eigenmittel „umgehend“ mit der Planung sowie mit dem notwendigen Grunderwerb und der Einwerbung von Fördermitteln für den Bau beginnen.

Der Radweg entlang der L92 ist im Radverkehrskonzept der Stadt zwar seit 2017 mit höchster Priorität gelistet. Die längste Zeit lag die Straße aber nicht in Zuständigkeit der Stadt, sondern des Landes. Dieses hat die Straße bereits im vergangenen Jahr an die Stadt übergeben und für die Baulastübernahme Ausgleichsmittel in Höhe von mehr als 830.000 Euro gezahlt – mit dem Geld sollte unter anderem der Neubau eines Fuß- und Radweges von Fahrland zur B273 gesichert werden. Doch diese Mittel sollen laut Tina Lange nun für „Rückstände in der Straßenunterhaltung“ an anderer Stelle verwendet werden: „Damit wäre die Realisierung dieses wichtigen Projektes auf Jahre ungewiss.“

L92 zwischen Fahrland und Marquardt für Radfahrer kaum passierbar

Die L92 zwischen Neu Fahrland, Fahrland und der B273/Marquardt ist eine wichtige und viel befahrene Verkehrsverbindung zwischen den Ortsteilen. Die von Alleebäumen und Leitplanke flankierte Straße gilt in der Region aber auch als gefährlich – vor allem für Radfahrer. Zwischen Fahrland und der B273 stehe die L92 laut Tina Lange daher „nur dem motorisierten Individualverkehr“ zur Verfügung. Der Bau eines Rad- und Fußweges gilt als überfällig, laut der Linken gewinne er nun durch den Ausbau des Bahnhofs Marquardts zur Verkehrsdrehscheibe und durch den Ausbau von Krampnitz noch mehr an Bedeutung.

Es könne nicht sein, dass die Stadt die Straße extra für einen früheren Ausbau vom Land übernimmt, dann aber frühestens 2023 mit der „umfangreichen Variantenbetrachtung innerhalb der noch zu beauftragenden Ingenieurplanung“ „abhängig von der Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens und dem dazu erforderlichen Erwerb von Grundstücken“ beginnen kann, so Tina Lange – laut einer neuen Anfrage sei selbst 2023 nicht einmal mehr als Planungsbeginn genannt, inzwischen fehle ein Zeithorizont. „Wenn man sich zur ÖPNV- und fahrradfreundlichen Kommune bekennt, wenn man in den nördlichen Ortsteilen immer weiteres Wachstum zulässt, wenn man Krampnitz will, dann muss dieser Fuß- und Radweg in oberster Priorität nun unmittelbar angegangen werden, zumal es auch so noch Jahre bis zur abgeschlossenen Umsetzung dauern wird“, so Lange. „Mit Hilfe der dafür erhaltenen finanziellen Mittel ist dies auch problemlos möglich.2

Von MAZonline/nf