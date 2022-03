Nedlitz

„Dass wir das mal schaffen würden, hätte ich nie gedacht“, freut sich Harry Schmidt. Am MIttwoch begeht der 87-Jährige mit seiner Frau Lisbeth (89) den 65. Hochzeitstag. Die „Eiserne“ gemeinsam zu erleben, einander noch zu haben, das sei das schönste Geschenk.

Kennengelernt hat sich das Paar im Herbst 1956 im Barackenlager der Großbaustelle Schwarze Pumpe. „Er hat mit einem großen Korb voller Pilze bei mir geklopft und nach einem passenden Topf gefragt“, erinnert sich Lisbeth Schmidt. Wochenlang hätte er dann immer wieder mit den unterschiedlichen Wünschen und Vorwänden vor ihrer Tür gestanden, ergänzt sie schmunzelnd. Ein halbes Jahr später haben sie in ihrem Heimatdorf geheiratet. Worauf warten, wenn man sich liebt und sicher ist? Den Brautstrauß aus weißem Flieder und Maiglöckchen hatte Harry kurz zuvor noch mit dem Fahrrad in der acht Kilometer entfernten Kreisstadt Bernburg (Sachsen-Anhalt) geholt.

Gefragter Schwimmmeister

Nach der Hochzeit zog der in Danzig geborene Harry mit seiner Frau in deren Heimat. In Bernburg lebten sie bis zum Jahr 2017. Sie wurden Eltern zweier Söhne und einer Tochter. Lisbeth arbeitete dreißig Jahre lang im Bau- und Montagekombinat (BMK). Harry fand nach einigen Jahren als Maurer und Kalibergarbeiter im Wasserrettungsdienst seine Erfüllung. Mit Leib und Seele habe er Bäder geleitet, erinnert er sich. Stets sei er auch lieber geschwommen als gelaufen. Tausenden Kindern hat er das Schwimmen beigebracht. Tochter Sabine erinnert sich gern an ihre Kindheit. „Wir haben alle Ferien im Schwimmbad verbracht, von morgens bis abends waren wir da, meist mit allen unseren Freunden.“

Lisbeth und Harry Schmidt feiern Eiserne Hochzeit vor 65 Jahren. Quelle: Gesine Michalsky

Bis zu seinem 76. Lebensjahr hat Harry Schmidt als Schwimmmeister gearbeitet. Denn nachdem er offiziell Rentner geworden war, kamen immer wieder die Bürgermeister kleiner Dörfer mit eigenem Schwimmbad zu ihm, die auf der Suche nach einer ausgebildeten Fachkraft waren. Ohne Schwimmmeister hätten sie ihr Schwimmbad nicht betreiben dürfen.

In der Freizeit gern auf dem Tanzboden

In seiner freien Zeit hat das Paar gern getanzt, ist viel verreist oder war im eigenen Garten. Lisbeth sang im Chor, Harry schlug die Becken im Spielmannzug. Im Haushalt war er der Spezialist für leckere Frühstücke und fertigte jeden Morgen mit viel Liebe und Ideenreichtum für alle Familienmitglieder die Brotdosen. Mehr als einmal, erinnerte sich Tochter Sabine, sei sie um ihr Frühstücksbrot in der Schule beneidet worden.

Doch das Paar hat auch sehr schwere Zeiten erlebt. Beide Söhne sind im gleichen Jahr an Krebs verstorben. Lisbeth Schmidt erkrankte selbst auch an Krebs. Schweren Herzens haben sie 2017 dem Wunsch ihrer Tochter entsprochen und sind nach Potsdam gezogen. Hier wohnen sie in einer altersgerechten Wohnung bei den Roten Kasernen. Ihre alte Heimat und den großen Freundeskreis aufzugeben, ist ihnen nicht leicht gefallen.

Letztendlich haben sie aber eingesehen, dass sie die Hilfe der Familie brauchen. Lisbeth Schmidt kocht und bäckt noch selbst auch wenn jetzt alles etwas langsamer geht als früher.

Heute wird das Paar mit Tochter und Schwiegersohn gemütlich Kaffee trinken. Am Sonntag zum gemeinsamen Essen kommen die fünf Enkel und fünf Urenkel dazu. Die sind – das will Harry Schmidt unbedingt noch erwähnen - übrigens alle Schwimmer.

Von Elvira Minack