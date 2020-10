Wildpark

Das Hotel Bayrisches Haus im Wildpark mit der angeschlossenen Spitzengastronomie von Sterne-Koch Alexander Dressel könnte eine psychosomatische Klinik werden. Geschäftsführer Thomas Dürbeck bestätigte der MAZ am Mittwoch auf Anfrage, dass es solche Überlegungen gibt. „Es geht nicht um eine Klinik, wo operiert wird. Unsere Überlegungen gehen von Gästen aus, die länger bleiben, etwa weil sie unter Burn-Out oder Alkoholproblemen leiden und bei uns therapiert werden“, sagte Dürbeck.

Zukunft der Spitzenküche von Alexander Dressel offen

Es handle sich allerdings um „eine generelle, ganz allgemeine Überlegung“, die schon Hotelgründer Karl Dürbeck hatte, bevor er das Haus 2001 eröffnet hatte, erklärt sein Sohn. „Die Idee stammt noch von meinem Vater, so ein Therapiestandort ist ein langfristiges Ziel“, sagt er. Das teilweise denkmalgeschützte Ensemble aus der Mitte des 19. Jahrhunderts befinde sich nach wie vor in Familienbesitz. Ein Eigentümerwechsel führt demnach nicht zu den Plänen. Allerdings würde Hotelchef Dürbeck nicht persönlich die Branche wechseln, sondern die Klinik an einen externen Betreiber abgeben.

Was das für das Gourmetrestaurant Kabinett F.W. von Alexander Dressel heißt, ist offen. „Das muss man mal sehen, das ist noch Zukunftsmusik“, sagt Dürbeck.

Verwaltung gibt dem Projekt überraschend die höchste Priorität

Er zeigte sich überrascht, dass die Pläne bereits bekannt geworden sind. Unter dem Stichwort „Klinik Bayrisches Haus“ ist das Vorhaben am Mittwoch in der Prioritätenliste für die Bauleitplanung des Bauamtes aufgetaucht. Überraschend ist die Einstufung des Vorhabens, das vorrangig behandelt werden soll. Wie berichtet, sind zahlreiche wichtige Planungsvorhaben der Stadt trotz Dringlichkeit nur in Priorität 2 eingestuft, sie werden deshalb bis auf weiteres nicht bearbeitet.

Vor einem Jahr hieß es bei der Priorisierung noch: „Das prognostizierte Wachstum der Stadt zwingt auch auf der Ebene der Verbindlichen Bauleitplanung dazu, zügig Baurechte für die Errichtung neuer Schul- und anderer Infrastrukturstandorte zu schaffen, die zugehörigen Planverfahren zu beschleunigen und daneben auch in erheblichem Umfang dem dringenden Bedarf an – vorrangig auch mietpreis- und belegungsgebundenen - Wohnungsbauflächen Rechnung zu tragen sowie darüber hinaus auch die Entwicklung für die Stadtentwicklung bedeutender gewerblicher Standorte voranzubringen.“

Rathaus: „Ein Projekt der gesundheitlichen Infrastruktur von maßgeblicher Bedeutung“

In der Bewertungsmatrix hat die Entwicklung von Schulstandorten die höchste Punktzahl. Dennoch ist die Planung für einen dringend benötigten Grundschulstandort in der Innenstadt im Bereich der Türkstraße abgerutscht und wird laut der Vorlage ab 2021 nicht weiter bearbeitet. Auch Vorhaben , die für die wachsenden Ortsteile von Bedeutung sind, wurden zurückgestuft.

Die Verwaltung erklärt auf Nachfrage, wieso das Vorhaben „Klinik Bayrisches Haus“ dagegen sofort bearbeitet wird: „Das Planverfahren ist aus Sicht der Verwaltung als ein Projekt der gesundheitlichen Infrastruktur von maßgeblicher Bedeutung und insoweit nicht wichtiger oder weniger wichtig als Schulstandorte oder dringlicher Wohnungsbau.“ Woraus sich bei der Klinik im Gegensatz zur Schulbedarfsplanung die vordringliche hohe Einstufung, bleibt offen.

Eigentümer: „Das wundert mich. Wir denken in langen Zeiträumen“

Das gilt auch für den Eigentümer Dürbeck. „Die Einstufung in die höchste Priorität wundert mich. Dazu kann ich nichts sagen. Wir denken in langen Zeiträumen. Wir haben allerdings die Bauverwaltung gefragt, ob diese Umnutzung geht und man schien auch nicht uninteressiert“, sagt er. Dürbeck habe sogar noch eine Baugenehmigung, die ihm die Aufstockung um weitere acht Hotelzimmer erlaubt, die aber durch den Tod seines Vaters 2016 nicht umgesetzt worden sei.

Diese Baugenehmigung sei natürlich für einen Hotelbetrieb ergangen, nicht für eine Klinik, weiß Dürbeck. „Es würde sich eigentlich nicht viel ändern, es bleiben Zimmer“, sagt er. Warum für eine solche Umnutzung die Bauleitplanung geändert werden müsse, verstehe er nicht.

Auch beim Potsdamer Baubeigeordneten Bernd Rubelt (parteilos) klingt eher Gelassenheit anstelle von Zeitnot durch. Auf MAZ-Anfrage sagte er: „Es einen Projektwunsch und ein Interesse zu investieren. Wir haben da einen Dialog geführt und das wollen wir im politischen Raum erörtern.“. So bleiben vor allem Fragen, warum der Bereich Bauleitplanung in Rubelts Ressort bereits Nägel mit Köpfen macht.

