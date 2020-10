Potsdam/Chicago

Vor anderthalb Jahren hat er in Kleinmachnow seinen Schulabschluss gemacht, seit einem Jahr lebt er in den USA, studiert Journalismus und Politikwissenschaften an der Northwestern University in Evanston, Illinois. Vom Campus aus sieht MAZ-Autor Linus Höller die Skyline von Chicago, den Präsidentschaftswahlkampf hat er hautnah miterlebt. Kurz vor dem entscheidenden Wahltag am Dienstag haben wir ihn gefragt: Wie ist die Stimmung? Was sind die größten Sorgen der Menschen? Und wo wird er am Dienstag sein?

Nach der Schule hättest Du in viele Länder gehen können. Warum die USA?

Linus Höller: Ich bin tatsächlich nicht wegen der USA hierher gekommen, sondern weil die Medill School of Journalism an der Northwestern das bester Journalismus-Programm für Bachelors im gesamten englischsprachigen Raum hat, die Uni ist die insgesamt neuntbeste in den USA ist und weltweit unter den Top 20. Außerdem ist Chicago eine tolle Stadt, auch wenn das Land gerade Einwanderern gegenüber nicht besonders freundlich ist.

MAZ-Autor Linus Höller studiert in den USA Journalismus. Quelle: Privat

Wie erlebst Du den Wahlkampf so kurz vor der Entscheidung?

Der republikanische Amtsinhaber Donald Trump kämpft darum, die Wähler von sich zu überzeugen – trotz einer stark angeschlagenen Wirtschaft, einem beschädigten Image Amerikas in der Welt und mehr als 234.000 Coronavirus-Toten. Sein Widersacher Joe Biden von den Demokraten, der den Großteil des Wahlkampfes eher passiv geführt hat, kämpft unterdessen gegen Gerüchte, seine Familie hätte finanzielle Verstrickungen in China und der Ukraine sowie gegen Vorwürfe Trumps, er würde Amerika den „Sozialismus“ aufzwingen wollen.

Wie ist die Stimmung vor Ort?

Angesichts der scharfen Rhetorik und dem, was auf dem Spiel steht, ist die Lage angespannt. In meinem Umfeld haben die allermeisten schon gewählt – und zwar per Briefwahl wie mehr als 80 Millionen andere Amerikaner. Hier in Illinois wird es zwar eher keine großen Überraschungen geben – Chicago als drittgrößte Stadt in den USA färbt den Bundesstaat verlässlich demokratisch – doch trotzdem wollen auch hier die Leute ihre Stimme zählen lassen.

Was sind die Sorgen der Menschen?

Viele hier sorgen sich vor allem wegen des Systems in den USA, in dem der Präsident nicht direkt gewählt, sondern von Wahlmännern ernannt wird. Jeder Bundesstaat hat eine bestimmte Anzahl an Wahlmännern, die (mit wenigen Ausnahmen) alle an denjenigen Kandidaten gehen, der in diesem Staat die meisten Stimmen bekommt. So konnte Trump 2016 gewinnen, obwohl Hillary Clinton auf nationaler Ebene fast drei Millionen Stimmen mehr erhielt. Auch, weil die Wahl durch die Pandemie, Briefwahl und wegen republikanischer Versuche zur Wählerunterdrückung in vielerlei Hinsicht erstmalig ist, herrscht Unbehagen und Sorge darüber, wie es nach dem Wahltag weitergeht. Denn eines zeichnet sich bereits ab: Das Ergebnis wird in diesem Jahr wohl nicht schon am Wahlabend bekannt sein. Zuletzt gab das oberste Gericht bekannt, dass manche Bundesstaaten auch Briefwahlkarten, die bis zu neun Tage nach dem Wahltag eintreffen, noch gezählt werden dürfen. Was in der Zeit dazwischen passiert, macht vielen hier große Sorgen.

Zur Galerie MAZ-Autor Linus Höller studiert seit mehr als einem Jahr Journalismus in den USA. Er hat den Präsidentschaftswahlkampf, die Proteste und Demonstrationen hautnah miterlebt. Oft war er mit der Kamera unterwegs. Er hat uns einer Auswahl seiner Bilder zur Verfügung gestellt.

Wie präsent ist die Wahl in Deinem Alltag?

Gerade an Universitäten ist das politische Leben sehr aktiv. Ich persönlich denke eigentlich immer an die bevorstehende Wahl und verfolge jede neue Umfrage, jede neue Meldung und die politische Stimmung in meiner unmittelbaren Umgebung. Auch wenn man sich nicht aktiv mit Politik beschäftigt, fällt es einem in den USA schwer, an der Präsidentenwahl vorbei zu kommen. Im Fernsehen wird dem Wahlkampf deutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt als jedem anderen Thema. In den sozialen Medien wimmelt es von Bildern mit Leuten, die ihren „I voted“– Aufkleber herzeigen oder andere aufrufen, ihre Stimme abzugeben. In den Vorgärten stehen Schilder für Biden und Trump, an Autofenstern wehen Flaggen für die Kandidaten und sogar ein großer Teil der Werbung, die ich derzeit sehe, hat mit der Wahl zu tun.

Was erwartest Du am Wahltag und den Tagen danach?

Trump behauptete schon bei der Wahl 2016, die er gewann, dass es massiven Wahlbetrug bei den Wahlkarten gegeben habe. Da die Wahl dieses Jahr aufgrund der Pandemie stark von der Briefwahl abhängen wird, befürchten einige, dass Trump dieses Ergebnis gerichtlich anfechten oder zumindest die Legitimität der Wahl in Frage stellen und seine Anhänger dazu anstacheln könnte, das Ergebnis nicht anzuerkennen. Es wird erwartet, dass die Briefwahl deutlich stärker zugunsten Bidens ausfallen wird als die Stimmzettel, die in den Wahllokalen ausgefüllt werden. Allerdings wird die Briefwahl auch erst später ausgezählt. Die Mehrzahl der Republikaner hat bei Umfragen angegeben, vor Ort wählen zu wollen, während die meisten Demokraten per Post wählen wollen.

Eine Sorge ist, dass die Gesetzgeber republikanisch kontrollierter Bundesstaaten nach der Auszählung der vor Ort abgegeben Stimmen den Auszählungs-Prozess abbrechen könnten und ihre Wahlmänner Trump zuordnen würden. Bei einer Anfechtung der Wahl würde das oberste Gericht der USA eine entscheidende Rolle spielen – dieses ist seit der Ernennung von Richterin Amy Coney Barrett diese Woche deutlich nach rechts gerutscht.

Die Familien von Jacob Blake und Breonna Tayor, beides schwarze Opfer von Polizeigewalt, marschieren Arm in Arm mit Bürgerrechtler-Ikone Jesse Jacskon durch Evanston, ein Vorort von Chicago. Quelle: Linus Hoeller

Rechnest Du mit Unruhen?

Die Erinnerungen an die Unruhen diesen Sommer sind noch frisch, besonders hier in Chicago, wo die Innenstadt bei den Ausschreitungen stark beschädigt wurde und viele Schaufenster nach wie vor verbarrikadiert sind. Die Angst, dass es nach der Wahl zu erneuter Gewalt kommen könnte, ist hier zwar im Laufe der letzten Wochen etwas zurückgegangen, existiert aber dennoch. Trump erfreut sich starker Unterstützung durch nationalistische Milizen sowie auch durch die Polizeibehörden im Land. Und die Stimmung ist angesichts wachsender Ungleichheit, Rassismus und Polizeigewalt nach wie vor aufgeheizt. Fest steht: Es wird eine Wahl, wie noch nie eine zuvor. Und wir wissen noch nicht genau, wie lange sich der Prozess ziehen wird und was uns auf der anderen Seite erwartet.

Wo wirst Du am Wahltag sein?

Da am Wahltag die meisten unserer Kurse abgesagt wurden, werde ich wahrscheinlich versuchen, etwas die Stimmung bei den Wahllokalen zu beobachten, Fotos von den Schlangen zu machen und am Abend dann die Auszählung verfolgen –auch, wenn sie wahrscheinlich noch kein endgültiges Ergebnis liefern wird.

Von Anna Sprockhoff