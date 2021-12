Potsdam

Ihr Großer isst gerne Gurken. Davon könnte Lisa Roß (33) locker fünf, sechs Stück in den Einkaufskorb legen – sie wären ratzfatz weg. „Aber Gurken sind teuer, vor allem im Winter – und in diesem Jahr ist es noch viel schlimmer als sonst.“ Lisa Roß ist Mutter von vier Kindern, sie ist alleinerziehend und arbeitslos und bekommt direkt zu spüren, worüber Wirtschaftsexperten in Zeitungen und im Fernsehen fachsimpeln: die steigende Inflation.

Soziale und gesundheitliche Folgen

Die Verbraucherpreise sind laut Statistischem Bundesamt im November 2021 gegenüber dem Vorjahresmonat um mehr als fünf Prozent gestiegen. Ähnlich hoch war die Inflation in Deutschland zuletzt vor fast 30 Jahren. Neben Benzin und Energie sind vor allem viele Lebensmittel teurer geworden. Sozialverbände und Ernährungsspezialisten warnen seit Wochen schon vor sozialen und gesundheitlichen Folgen, denn besonders hart trifft die Inflation diejenigen, die wenig verdienen oder – wie Lisa Roß – von Sozialleistungen leben.

Seit die Preise steigen und steigen, hat sich für sie, die ohnehin aufs Geld schauen muss, vieles geändert. „Früher habe ich auf einen Schlag für eine Woche, manchmal für zwei Wochen eingekauft“, sagt Lisa Roß. „Jetzt gehe ich alle paar Tage für kleinere Mengen – dann ist nicht so viel Geld auf einmal weg.“ In der Zwischenzeit hoffe sie auf Angebote. „Ich suche Prospekte nach besonders günstigen Gelegenheiten ab. Und ich rechne, rechne, rechne – das habe zwar schon immer getan, aber jetzt rechne ich auch, ob es sich lohnt, für einen Einkauf ans andere Ende der Stadt zu fahren und bestimmte Dinge auf Vorrat zu kaufen.“ Dass die beiden Jüngsten nach der Schule zur Arche gehen, wo sie ein warmes Mittagessen bekommen, wo sie ihre Hausaufgaben erledigen und einen Teil ihrer Freizeit verbringen können, sei eine große Entlastung.

„Meine Kinder sollen auf nichts verzichten“

Aber: Trotz aller Planung und Unterstützung mache sie immer öfter Abstriche. „Zum Beispiel bei Wurst und Fleisch“, sagt Lisa Roß. „Aber nicht beim Gemüse. Ich koche selbst für meine Kinder. Das ist mir wichtig. Selbst wenn’s Fischstäbchen gibt – das Kartoffelpüree ist hausgemacht. Da bin ich eigen.“ Oft koche sie Suppen; die seien gut zu kalkulieren, gut vorzubereiten, gut zu variieren. Die Kinder mögen zum Glück Eintopf. Sie mögen aber auch Sushi. Ab und zu gönnt sich Lisa Roß die Freiheit und den Kids die Abwechslung, beim Lieferdienst zu bestellen. „Das ist wirklich etwas Besonderes“, sagt sie. „Aber ich finde, das muss auch mal sein. Meine Kinder sollen auf nichts verzichten.“

Und dennoch: Die zwei Jungen (14 und 11) und zwei Mädchen (13 und 9) wissen, wie es sich anfühlt, wenn nicht genug da ist. Oft stecken sie von allein zurück – das tut Lisa Roß besonders weh. „Meine Große wünscht sich eine neue Hose – aber sie weiß, dass es in diesem Monat wegen Weihnachten nicht passt... Manchmal ist es schon hart.“ Für die Bescherung hat Lisa Roß in diesem Jahr besonders viel jonglieren müssen. Zwar habe sie für jedes Kind ein tolles Geschenk kaufen können. „Es hat sich aber gerächt, dass wir uns einen schönen Sommer gemacht haben: Wir träumen von einem Urlaub an der Ostsee – der ist aber unbezahlbar. Dafür waren wir oft im Volkspark und im Strandbad. Wir hatten zwar ein Picknick dabei, aber wenn der Duft vom Pommes-Stand herüberweht oder andere Besucher mit einem Eis vorbeikommen... Wenn es um meine Kinder geht, kann ich einfach nicht Nein sagen.“

Deshalb habe sie ihnen auch den Corona-Kinderbonus überlassen. „Sie durften sich aussuchen, was sie gern haben wollten.“ So gab’s Turnschuhe und Klamotten für die Großen. Die Kleinen haben sich Spielzeug ausgesucht. Von den monatlich rund 700 Euro, die sie zum Leben hat, zwacke sie auch immer das Taschengeld ab: „Zwanzig für die Großen, zehn für die Kleinen.“ Lisa Roß ist sich sicher, dass ihre Kinder besser als manch andere lernen, mit Geld umzugehen. „Ich glaube, dass sie, auch wenn sie einmal gut verdienen, nie verschwenderisch sein werden.“ – Dass ihre Kinder einen guten Job bekommen, wünscht sich Lisa Roß sehr. „Ich sage ihnen immer wieder: Macht euch bloß nie abhängig vom Amt!“

Auf der Suche nach einem Job

Lisa Roß ist während der Schulzeit zum ersten Mal schwanger geworden. Sie hat keine Ausbildung, hatte bisher nie einen festen Job. Sie sagt: „Ich wäre gern ein Vorbild. Ich würde auch gern arbeiten. – Es ist so unheimlich schwer, da rauszukommen.“ Für sie als Alleinerziehende sei nicht wichtig, was sie arbeitet, sondern wann: „Die Zeiten müssen stimmen.“ In aller Frühe aufstehen, frühstücken, um kurz nach halb acht die Tram zur Schule nehmen: Natürlich könnten ihre Kinder einen Teil Verantwortung auch schon allein tragen, räumt Lisa Roß ein. „Aber das möchte ich nicht – sie sind doch noch Kinder. Ich will für sie da sein.“

Nicht alle vier wohnen bei Lisa Roß in Drewitz: der ältere Sohn lebt in einer Einrichtung in Sachsen-Anhalt, der jüngere bei der Großmutter im Schlaatz. „Wir haben aber guten Kontakt. Und zu Weihnachten sind wir alle zusammen. Dann kochen wir auch gemeinsam.“ Was, das stehe noch nicht fest – und hänge natürlich von den Angeboten ab. „Es gibt auf jeden Fall etwas Schönes“, sagt Lisa Roß. „Mal gucken.“

Gutscheine für die Arche

Liebe Leser, wie Lisa Roß geht es vielen Arche-Eltern. Deshalb möchten wir mit unserer Sterntaler-Weihnachtsaktion nicht nur ihr und ihren vier Kindern eine Freude machen, sondern auch anderen, für die sie stellvertretend über ihre Sorgen gesprochen hat. Ein Teil der Spenden ist daher für Gutscheine gedacht – auf dass Arche-Familien bei einem ihrer nächsten Supermarkt-Besuche mal nicht auf den Cent nachrechnen müssen, was sie in den Einkaufswagen legen können und was nicht. – Bitte spenden Sie!

