Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e. V. (ADFC) ruft für Ostersamstag, 16. April 2022, um 11 Uhr zu einer Mahnwache am Luisenplatz Ecke Schopenhauserstraße auf. An dieser Stelle war am vergangenen Sonntag ein Radfahrer tödlich verunglückt.

Die Fahrerin eines Kleintransporters hatte den 58-jährigen offenbar beim Abbiegen von der Schopenhauerstraße in Richtung Allee nach Sanssouci übersehen. Nach Angaben der Polizei kollidierten der Kleintransporter und der Radfahrer, dieser stürzte und zog sich bei dem Unfall tödliche Verletzungen zu. Er starb noch vor Ort. Die 47 Jahre alte Fahrerin des Transporters blieb bei der Kollision unverletzt. Der genaue Unfallhergang soll nun mit Hilfe von Zeugenaussagen rekonstruiert werden.

Mit der Kundgebung möchte der ADFC Potsdam auch das Thema Verkehrssicherheit erneut in den Fokus rücken. Die Interessenvertretung der Radfahrer fordert die Ausstattung der Lkw mit Abbiege-Technik ausgestattet werden und die Radinfrastruktur sicherer wird, um tödliche Kollisionen zu vermeiden. Radfahrende sollten besser geschützt werden. In den vergangenen Jahr gab es einige tödliche Unfälle mit Radfahrern in Potsdam. „Radfahrende müssen endlich besser geschützt werden!“, heißt es in dem Aufruf des Fahrrad-Clubs.

Bei dem Unfall am 10. April 2022 handelte sich um den ersten tödlichen Radunfall in Potsdam in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr hat auf den Straßen der Landeshauptstadt ein Radfahrer sein Leben verloren, im Jahr 2020 waren es zwei.

