Im Potsdamer Bürgerservice und in der Zulassungsstelle muss man sich um einen Termin schlagen? Was genervte Potsdamer leicht mal dahin sagen, ist nun wirklich passiert. Weil er keinen Termin bekam, regte sich ein Mann in der Kfz-Zulassungsstelle so auf, dass er erst schimpfte und dann die Fäuste sprechen ließ.