Potsdam

Ein Mann hat am Montagmittag in Potsdam einen großen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei verursacht. Er war auf dem Heiligen See ins Eis eingebrochen und musste aus seiner lebensbedrohlichen Notlage befreit werden. So ein Einsatz ist auch für die Retter nicht ungefährlich. Muss er jetzt für den Einsatz aufkommen und Strafe zahlen?

Keine Rechnung von der Stadtverwaltung

„Hierbei handelte es sich um ein Unglück“, sagte ein Polizeisprecher auf MAZ-Nachfrage. Eine Strafe droht dem Mann nicht. Auch von der Stadtverwaltung hat er keine Rechnung zu erwarten, wie eine Sprecherin im Rathaus am Dienstag bestätigte. Die Kosten für den Rettungseinsatz muss er demnach nicht begleichen, lediglich die des Rettungsdienstes.

Die Feuerwehr hat am Montagmittag einen Mann aus dem eiskalten Heiligen See in Potsdam herausgezogen. Er war zuvor ins Eis eingebrochen. Wird er jetzt zur Kasse gebeten? Das sagen Polizei und Stadtverwaltung dazu. Quelle: Bernd Gartenschläger

Eine Anzeige gibt es auch nicht. Schließlich hat er gegen kein Verbot verstoßen. Der See war nicht gesperrt, was ohne Weiteres auch gar nicht möglich wäre, heißt es von der Stadt Potsdam weiter. Gleichzeitig verwies die Sprecherin darauf, dass nicht die Stadt, sondern die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg Eigentümer des Sees sei.

Warnung von Polizei und Feuerwehr

Zum Zeitpunkt des Unglücks war der See jedoch frei zugänglich. Trotzdem hatten Feuerwehr, Polizei und auch Stadtverwaltung in den zurückliegenden Tagen davor gewarnt, Eisflächen zu betreten. Die Minustemperaturen hätten zwar für eine Eisschicht gesorgt, die stellenweise jedoch noch nicht dick genug sei, um mehrere Personen zu tragen.

Lesen Sie auch:

So war es wohl hier der Fall. Der Mann brach ins eiskalte Wasser ein. Die alarmierten Feuerwehrleute holten ihn mittels Seilen wieder heraus. Er kam in ein Krankenhaus. Zur gleichen Zeit tummelten sich dutzende Menschen auf dem Heiligen See ringsum. Sie wurden daraufhin angewiesen, die Eisfläche umgehend zu verlassen.

Von Marcus J. Pfeiffer